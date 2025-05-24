Битва за золото. Что нужно «Краснодару» и «Зениту» для чемпионства?

В субботу, 24 мая, в Российской премьер-лиге пройдут матчи заключительного 30-го тура, по итогам которых определится чемпион, а также станут известны команды, которые сыграют в стыковых матчах за право остаться в элитном дивизионе. Все встречи начинаются в одно время — 16.30 мск.

Чемпионство

После 29 туров РПЛ лидирующий «Краснодар» (64 очка) с минимальным перевесом опережает действующего чемпионат — «Зенит» (63 очка). При этом петербургский клуб имеет преимущество над «Быками» по личным встречам (0:2 и 4:1), что является первым критерием для распределения мест при равенстве очков.

В 30-м туре «Краснодар» на своем поле принимает московское «Динамо», а «Зенит» на своем поле встретится с грозненским «Ахматом».

Чтобы впервые в истории стать чемпионами, «Краснодару» в своем матче нужно добиться результата не хуже, чем у «Зенита». А подопечным Сергея Семака для завоевания седьмого подряд титула требуется как минимум сравняться по очкам с кубанским коллективом.

«Краснодар» станет чемпионом, если:

— выиграет свой матч (вне зависимости от результата «Зенита»)

— сыграет вничью, а «Зенит» не победит в своем матче

— проиграет, но и «Зенит» также потерпит поражение

«Зенит» станет чемпионом, если:

— выиграет свой матч, а «Краснодар» — нет

— сыграет вничью, а «Краснодар» потерпит поражение

Стыковые матчи

Команды, вылетающие в Первую лигу уже известны — это воронежский «Факел» и «Оренбург», при любом раскладе они не поднимутся выше 15 места. А вот в зоне стыковых матчей небольшая интрига еще осталась.

Грозненский «Ахмат» (25 очков) точно сыграет в переходных матчах за право в следующем сезоне выступать в РПЛ. У чеченского клуба есть возможность подняться с 14-го места на 13-е. Для этого грозненцам всего то и нужно, что побеждать «Зенит» и надеяться на поражение «Пари НН» от ЦСКА.

«Пари НН» (27 очков) сыграет на выезде с ЦСКА. Чтобы выбраться из зоны стыков, команде Виктора Гончаренко нужно набирать очки в Москве и ждать неудач конкурентов. Прежде всего, поражения махачкалинского «Динамо» (28 очков) от «Ростова». В таком случае нижегородцев устроит даже ничья, при равенстве очков с командой из Дагестана «Пари НН» окажется выше.

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Махачкалинскому «Динамо» (28 очков) тоже желательно набирать очки в матче с «Ростовом», на случай если «Пари НН» сотворит сенсацию в матче с армейцами. Даже ничья заметно улучшит шансы избежать стыков — в таком случае нижегородцев спасет только победа.

«Химки» (29 очков) и «Крылья Советов» (30 очков) теоретически могут опуститься в стыки, если проиграют «Спартаку» и «Факелу» соответственно, а «Пари НН» победит в Москве ЦСКА, но шансы на это прямо скажем невелики.