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    Конте прокомментировал победу «Наполи» в чемпионате Италии

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    Наставник «Наполи» Антонио Конте высказался о победе команды в чемпионате Италии.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    23 мая «Наполи» одолел «Кальяри» (2:0) и в четвертый раз в своей истории выиграл Серию А. Антонио Конте возглавил «Наполи» летом 2024 года — по итогам сезона его признали лучшим тренером чемпионата Италии.

    «Скудетто — нечто фантастическое и прекрасное. Мы не хотели разочаровать всех этих людей. Необыкновенный чемпионат. Это заслуга ребят.

    Это был самый непредсказуемый, сложный и напряженный чемпионат. Прийти в "Наполи" после десятого места было сложно», — цитирует Конте инсайдер Николо Скира.

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