Конте прокомментировал победу «Наполи» в чемпионате Италии

Наставник «Наполи»высказался о победе команды в чемпионате Италии.

23 мая «Наполи» одолел «Кальяри» (2:0) и в четвертый раз в своей истории выиграл Серию А. Антонио Конте возглавил «Наполи» летом 2024 года — по итогам сезона его признали лучшим тренером чемпионата Италии.

«Скудетто — нечто фантастическое и прекрасное. Мы не хотели разочаровать всех этих людей. Необыкновенный чемпионат. Это заслуга ребят.

Это был самый непредсказуемый, сложный и напряженный чемпионат. Прийти в "Наполи" после десятого места было сложно», — цитирует Конте инсайдер Николо Скира.