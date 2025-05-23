Быстров — о чемпионской гонке в РПЛ: Я буду рад за любую команду

Бывший полузащитникВладимир Быстров заявил, что будет одинаково рад чемпионству как «Зенита», так и «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

«Честно говоря, я не очень хочу давать прогнозы. Тем более, что мы уже завтра узнаем, кто в итоге завоюет золотые медали. Должен признаться, что я буду одинаково рад чемпионству петербургской и кубанской команд», — приводит слова Быстрова Sports.ru.

После 29 туров «Краснодар» лидирует в таблице с 64 очками, а «Зенит» отстаёт на одно очко — 63. В последнем туре, который состоится 24 мая, «Зенит» сыграет дома с «Ахматом», а «Краснодар» примет московское «Динамо».

Оба матча начнутся в 16:30 по московскому времени.