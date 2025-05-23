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    Быстров — о чемпионской гонке в РПЛ: Я буду рад за любую команду

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    Бывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров заявил, что будет одинаково рад чемпионству как «Зенита», так и «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    «Честно говоря, я не очень хочу давать прогнозы. Тем более, что мы уже завтра узнаем, кто в итоге завоюет золотые медали. Должен признаться, что я буду одинаково рад чемпионству петербургской и кубанской команд», — приводит слова Быстрова Sports.ru.

    После 29 туров «Краснодар» лидирует в таблице с 64 очками, а «Зенит» отстаёт на одно очко — 63. В последнем туре, который состоится 24 мая, «Зенит» сыграет дома с «Ахматом», а «Краснодар» примет московское «Динамо».

    Оба матча начнутся в 16:30 по московскому времени.

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