Викарио: Не могу поверить, что «Тоттенхэм» это сделал. Невероятно

Вратарь «Тоттенхэма»высказался о победе в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

«Шпоры» победили со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Бреннан Джонсон на 42-й минуте.

«Всё ещё не могу поверить, что мы сделали. Невероятно. Мы в прямом смысле переписали историю. Новая глава вписана в 2025 году. Стоит вспомнить и сейв Микки ван де Вена на линии ворот.

Ещё до матча мы знали, что каждый должен будет внести свою лепту. Мы сделали это, мы сделали это все вместе. И теперь надо отпраздновать», — приводит слова Викарио сайт УЕФА.