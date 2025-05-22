ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бреннан Джонсон — автор победного голаПроклятие снято: «Тоттенхэм» героически вырвал Лигу Европы у «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    Викарио: Не могу поверить, что «Тоттенхэм» это сделал. Невероятно

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы
    Вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио высказался о победе в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

    Гульельмо Викарио
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гульельмо Викарио

    «Шпоры» победили со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Бреннан Джонсон на 42-й минуте.

    «Всё ещё не могу поверить, что мы сделали. Невероятно. Мы в прямом смысле переписали историю. Новая глава вписана в 2025 году. Стоит вспомнить и сейв Микки ван де Вена на линии ворот.

    Ещё до матча мы знали, что каждый должен будет внести свою лепту. Мы сделали это, мы сделали это все вместе. И теперь надо отпраздновать», — приводит слова Викарио сайт УЕФА.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Канада уверенно пройдет в следующий раунд
  • Канада — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • США вытеснят финнов из борьбы
  • США — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Швеция выбьет из борьбы действующего чемпиона
  • Швеция — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 22 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Канада — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.83
  • Прогноз на матч США — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.04
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.10
  • Прогноз на матч Твенте — НЕК Неймеген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч ЦСКА-Памир — Худжанд
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Дордой
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Азиягол — Алай
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры