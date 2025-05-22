Шоу поддержал Аморима после поражения «МЮ» в финале Лиги Европы

Защитник «Манчестер Юнайтед»поддержал главного тренерапосле поражения команды в финале Лиги Европы с «Тоттенхэмом» (0:1). Встреча состоялась 21 мая в Бильбао.

«Я могу на 100 процентов сказать прямо сейчас: Аморим — тот самый человек. Результаты были совсем плохими. Я уже долго здесь и прошел через разных тренеров. Рубен, на мой взгляд, и я говорю не только за себя, но и от имени всех игроков, на 100 процентов тот тренер, который способен вернуть нас туда, где должен быть этот клуб. Это будет очень сложный процесс.

Мы как игроки подвели многих людей, включая Рубена. И я повторю еще раз: на протяжении всего сезона мы были совершенно недостаточно хороши», — приводит слова Шоу Sky Sports.

Ранее Аморим говорил, что может уйти из клуба, если руководство примет такое решение.