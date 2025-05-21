Прощальный вечер маэстро: «Манчестер Сити» проводил Де Брёйне и справился с «Борнмутом»

Игру открыл не Де Брёйне, хотя вся сцена будто звала именно его. Но честь открыть счёт выпала новичку — египтянину Омару Мармушу. Уже на 14-й минуте он разрядил пушку с тридцати метров: мяч ракетой от перекладины влетел в ворота. Этот гол будто срежиссировал сам Де Брёйне: мощно, неожиданно, эффектно.
Мармуш, к слову, и спустя шесть минут оказался в центре внимания. Он ворвался по левому флангу и выкатил мяч под пустые ворота — уже самому Кевину. И вот тут случился момент, которого никто не ожидал.
Де Брёйне, оставшись перед пустыми воротами, умудрился зарядить мяч в перекладину. Он зажал лицо руками и отвернулся. Его семья на трибунах также не скрывала горечи. Это был шанс завершить десятилетие в «Сити» точкой. Но вышло многоточие.
Когда победа важнее, чем шоу
Несмотря на промах капитана, «Сити» не растерялся. Команда Пепа Гвардиолы действовала собранно и строго, как будто каждый игрок знал, что этот матч — символ эпохи. Давление в атаке приносило плоды, и на 38-й минуте Бернарду Силва сделал то, что не удалось Де Брёйне. После филигранной комбинации с участием Гюндогана португалец точно пробил под ближнюю штангу — 2:0.
Игра перешла в контролируемую фазу. «Борнмут» не сдавался: Эванилсон вскоре проверил штангу на прочность, а оборона хозяев выглядела временами шаткой. Но возвращение Родри, впервые вышедшего на скамейку после травмы крестообразных связок в сентябре, добавило спокойствия в середину поля. Пусть и всего на последние 10 минут.
Но матч не обошёлся и без драм. Во втором тайме Йошко Гвардиол отдал неудачную передачу назад, Эванилсон убежал один на один, и Матео Ковачич, не успевая, вынужден был тянуть соперника за плечо — фол последней надежды, красная карточка. У «Сити» остались вопросы в обороне, но их сразу снял сам «Борнмут»: Льюис Кук грубо сыграл против Гонсалеса и тоже был удалён.
Прощание на 69-й минуте и гол новичка
На 69-й минуте Кевин Де Брёйне был заменён. Не с травмой, не в слезах, а с аплодисментами, криками, овацией стоя. Его заменил Нико Гонсалес — юный испанец, только врывающийся в состав.
И словно по законам символизма, именно он поставил точку. На 89-й минуте Гонсалес разобрался с защитниками, прошёл с мячом в штрафную и хладнокровно пробил мимо вратаря — 3:0. Первый гол в футболке «Сити», да ещё и в вечер, когда команду покидает её символ. Смена поколений наяву.
На фоне эмоциональной развязки отошёл на второй план даже поздний гол Джеббисона — 3:1. Он лишь немного подсластил горечь поражения для «вишен», потерявших шансы на еврокубки.
Пеп Гвардиола после матча не скрывал: сезон стал разочарованием. Ни одного трофея. Вылет из Лиги чемпионов на ранней стадии. Поражение от «Кристал Пэлас» в финале Кубка. Но в этот вечер никто не вспоминал про поражения.
Потому что «Сити» сказал «спасибо» человеку, который десятилетие превращал тактику в искусство. Кевин Де Брёйне завершил домашнюю главу своей саги. И сделал это достойно.
Впереди — Лига чемпионов?
Благодаря победе над «Борнмутом» «Сити» поднимается на третье место и приближается к цели — возвращению в Лигу чемпионов. В последнем туре против «Фулхэма» достаточно даже ничьей. Но сейчас это не главное.
Главное — память и овации для легенды. Потому что такие футболисты, как Де Брёйне, остаются — в истории, сердцах и тысячах детских футболок с номером 17.