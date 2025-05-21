Прощальный вечер маэстро: «Манчестер Сити» проводил Де Брёйне и справился с «Борнмутом»

На «Этихаде» 11 мая царила особая атмосфера. Это был не просто матч, не просто борьба за место в Лиге чемпионов. Это был финальный аккорд великой симфонии, которой десять лет дирижировал Кевин Де Брёйне. Своей игрой, своими передачами, голами, видением — всем тем, что сделало его не только мозгом, но и душой «Манчестер Сити». Противником был «Борнмут» — команда, к которой стоило отнестись серьёзно. Несмотря на спад в концовке сезона, «вишни» оставались опасными за счёт своего темпа, прессинга и техничных атакующих игроков. Но в этот вечер в Манчестере решала история.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Борнмут 3:1 Голы: 1:0 Омар Мармуш (14'), 2:0 Бернарду Силва (38'), 3:0 Николас Гонсалес (89'), 3:1 (90 + 6') Манчестер Сити: Эдерсон, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Йошко Гвардиол, Илкай Гюндоган (Джек Грилиш, 90'), Матео Ковачич, Бернарду Силва (Жереми Доку, 90'), Кевин Де Брёйне (Николас Гонсалес, 69'), Омар Мармуш (Оскар Бобб, 90'), Эрлинг Холанд (Родриго Эрнандес, 82'), Матеус Нунес Борнмут: Кепа Аррисабалага, Милош Керкез (Хулио Солер, 83'), Илья Забарный, Хулиан Араухо (Адам Смит, 69'), Маркус Таверньер, Льюис Кук, Тайлер Адамс, Эванилсон (Дэниэл Джеббисон, 83'), Энтойн Семеньо, Джастин Клюйверт (Дэвид Брукс, 46'), Дин Хейзен Предупреждения: Дин Хейзен (36'), Хулиан Араухо (44'), Эдерсон Мораес (67'), Маркус Таверньер (88') Удаления: Матео Ковачич (67'), Льюис Кук (73')

Игру открыл не Де Брёйне, хотя вся сцена будто звала именно его. Но честь открыть счёт выпала новичку — египтянину Омару Мармушу. Уже на 14-й минуте он разрядил пушку с тридцати метров: мяч ракетой от перекладины влетел в ворота. Этот гол будто срежиссировал сам Де Брёйне: мощно, неожиданно, эффектно.

Манчестер Сити — Борнмут globallookpress.com

Мармуш, к слову, и спустя шесть минут оказался в центре внимания. Он ворвался по левому флангу и выкатил мяч под пустые ворота — уже самому Кевину. И вот тут случился момент, которого никто не ожидал.

Де Брёйне, оставшись перед пустыми воротами, умудрился зарядить мяч в перекладину. Он зажал лицо руками и отвернулся. Его семья на трибунах также не скрывала горечи. Это был шанс завершить десятилетие в «Сити» точкой. Но вышло многоточие.

Манчестер Сити — Борнмут globallookpress.com

Когда победа важнее, чем шоу

Несмотря на промах капитана, «Сити» не растерялся. Команда Пепа Гвардиолы действовала собранно и строго, как будто каждый игрок знал, что этот матч — символ эпохи. Давление в атаке приносило плоды, и на 38-й минуте Бернарду Силва сделал то, что не удалось Де Брёйне. После филигранной комбинации с участием Гюндогана португалец точно пробил под ближнюю штангу — 2:0.

Манчестер Сити — Борнмут globallookpress.com

Игра перешла в контролируемую фазу. «Борнмут» не сдавался: Эванилсон вскоре проверил штангу на прочность, а оборона хозяев выглядела временами шаткой. Но возвращение Родри, впервые вышедшего на скамейку после травмы крестообразных связок в сентябре, добавило спокойствия в середину поля. Пусть и всего на последние 10 минут.

Но матч не обошёлся и без драм. Во втором тайме Йошко Гвардиол отдал неудачную передачу назад, Эванилсон убежал один на один, и Матео Ковачич, не успевая, вынужден был тянуть соперника за плечо — фол последней надежды, красная карточка. У «Сити» остались вопросы в обороне, но их сразу снял сам «Борнмут»: Льюис Кук грубо сыграл против Гонсалеса и тоже был удалён.

Прощание на 69-й минуте и гол новичка

На 69-й минуте Кевин Де Брёйне был заменён. Не с травмой, не в слезах, а с аплодисментами, криками, овацией стоя. Его заменил Нико Гонсалес — юный испанец, только врывающийся в состав.

И словно по законам символизма, именно он поставил точку. На 89-й минуте Гонсалес разобрался с защитниками, прошёл с мячом в штрафную и хладнокровно пробил мимо вратаря — 3:0. Первый гол в футболке «Сити», да ещё и в вечер, когда команду покидает её символ. Смена поколений наяву.

Манчестер Сити — Борнмут globallookpress.com

На фоне эмоциональной развязки отошёл на второй план даже поздний гол Джеббисона — 3:1. Он лишь немного подсластил горечь поражения для «вишен», потерявших шансы на еврокубки.

Манчестер Сити — Борнмут globallookpress.com

Пеп Гвардиола после матча не скрывал: сезон стал разочарованием. Ни одного трофея. Вылет из Лиги чемпионов на ранней стадии. Поражение от «Кристал Пэлас» в финале Кубка. Но в этот вечер никто не вспоминал про поражения.

Манчестер Сити — Борнмут globallookpress.com

Потому что «Сити» сказал «спасибо» человеку, который десятилетие превращал тактику в искусство. Кевин Де Брёйне завершил домашнюю главу своей саги. И сделал это достойно.

Манчестер Сити — Борнмут globallookpress.com

Впереди — Лига чемпионов?

Благодаря победе над «Борнмутом» «Сити» поднимается на третье место и приближается к цели — возвращению в Лигу чемпионов. В последнем туре против «Фулхэма» достаточно даже ничьей. Но сейчас это не главное.

Календарь и таблица АПЛ

Главное — память и овации для легенды. Потому что такие футболисты, как Де Брёйне, остаются — в истории, сердцах и тысячах детских футболок с номером 17.