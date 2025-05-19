Стали известны участники Суперкубка Испании

Определились все участники и пары полуфиналов Суперкубка Испании-2026 в Саудовской Аравии.

Турнир традиционно проводится с участием четырёх команд: двух лучших в Ла Лиге и двух финалистов Кубка Испании.

В этом сезоне оба трофея — чемпионат и Кубок — выиграла «Барселона», а оба финалиста Кубка («Барселона» и «Реал») заняли первые две строчки в чемпионате. Поэтому к ним присоединяются клубы, занявшие 3-е и 4-е места в Ла Лиге — «Атлетико» и «Атлетик».

Действующим обладателем трофея является «Барселона», которая в финале прошлого розыгрыша обыграла «Реал» со счётом 5:2.