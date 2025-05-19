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    Карпин объяснил, почему Головина и Захаряна нет в сборной России

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему в расширенном составе нет Александра Головина и Арсена Захаряна.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Пообщался с обоими игроками, главным образом на тему их самочувствия и физического состояния. Александр Головин почти восстановился, но еще тренируется по индивидуальной программе. Арсен Захарян — впервые с февраля был в заявке "Реала Сосьедад" на последний матч, однако на поле не выходил.

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    • Считаем, что обоих игроков лучше поберечь, не подвергать риску рецидивов, поэтому обоих не планировали вызывать на этот сбор», — цитирует Карпина пресс-служба сборной.

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    6 июня сборная России сыграет с Нигерией в Москве на стадионе в «Лужниках», а через четыре дня в Минске со сборной Белоруссии.

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