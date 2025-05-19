ПерерывТрактор — Локомотив 0:1Онлайн
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    Виталий Кравцов — нападающий «Трактора»«Трактор» — «Локомотив» 0:1. Онлайн, прямая трансляция
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    Карпин назвал расширенный состав сборной на матчи в июне

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    Стал известен расширенный состав сборной России на предстоящие товарищеские встречи в июне.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунев («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).

    Защитники: Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко (все — «Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров (все — ЦСКА, Москва), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Илья Рожков («Рубин», Казань), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба — «Ахмат», Грозный).

    Полузащитники: Кирилл Щетинин («Ростов», Ростов-на-Дону), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба — «Спартак», Москва), Никита Кривцов, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Данил Глебов, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (все — «Динамо», Москва), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба — ЦСКА, Москва), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Антон Миранчук, («Сьон»), Зелимхан Бакаев («Химки»).

    Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону).

    Россиянам предстоят две встречи: 6 июня против с сборной Нигерии и 10 июня — с Белоруссией.

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