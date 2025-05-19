Де Брейне вряд ли сыграет на клубном чемпионате мира

Полузащитник «Манчестер Сити»сомневается, стоит ли ему принимать участие в клубном чемпионате мира.

«Я думаю, что в каком-то смысле я должен заботиться о себе, потому что, если я получу травму на клубном чемпионате мира, что я буду делать?» — цитирует Де Брейне ESPN.

Контракт 33-летнего бельгийца истекает 30 июня, но «горожане» могут предложить ему краткосрочное соглашение, чтобы он принял участие в клубном ЧМ, который пройдет с 15 июня по 13 июля.

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В этом сезоне Де Брейне сыграл за «Ман Сити» 38 матчей, забил 6 мячей и сделал 8 результативных передач. За команду он выступает с 2015 года.