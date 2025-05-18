сыграют в 29-м туре российской Премьер-лиги. Матч состоится 18 мая в 19:00 мск.

«Зениту» нельзя терять очки в этом матче. Клуб отстает от «Краснодара» на 4 очка в борьбе за титул. По сути гостей устроит только победа, а после поражения в финале Пути РПЛ, так точно.

В нынешнем сезоне «Зенит» не имел проблем с «Ростов». Он дважды обыграл «сельмашей» в Кубке России и один раз выиграл в матче РПЛ. Учитывая ситуацию, результат может повториться.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: 6.35 на победу «Ростова», 1.49 на победу «Зенита».

Эксперты LiveSport считают, что особых проблем у питерцев не возникнет. Ставки можно узнать в этом прогнозе.

Искусственный интеллект ждет от «Зенита» очередной победы. В этот раз со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.