19:00Ростов — ЗенитОнлайн
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    «Зенит»«Ростов» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
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    «Ростов» — «Зенит»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Ростов» и «Зенит» сыграют в 29-м туре российской Премьер-лиги. Матч состоится 18 мая в 19:00 мск.

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    «Зениту» нельзя терять очки в этом матче. Клуб отстает от «Краснодара» на 4 очка в борьбе за титул. По сути гостей устроит только победа, а после поражения в финале Пути РПЛ, так точно.

    В нынешнем сезоне «Зенит» не имел проблем с «Ростов». Он дважды обыграл «сельмашей» в Кубке России и один раз выиграл в матче РПЛ. Учитывая ситуацию, результат может повториться.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров: 6.35 на победу «Ростова», 1.49 на победу «Зенита».

    • Эксперты LiveSport считают, что особых проблем у питерцев не возникнет. Ставки можно узнать в этом прогнозе.

    • Искусственный интеллект ждет от «Зенита» очередной победы. В этот раз со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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