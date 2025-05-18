«Зениту» нельзя терять очки в этом матче. Клуб отстает от «Краснодара» на 4 очка в борьбе за титул. По сути гостей устроит только победа, а после поражения в финале Пути РПЛ, так точно.
В нынешнем сезоне «Зенит» не имел проблем с «Ростов». Он дважды обыграл «сельмашей» в Кубке России и один раз выиграл в матче РПЛ. Учитывая ситуацию, результат может повториться.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 6.35 на победу «Ростова», 1.49 на победу «Зенита».
- Эксперты LiveSport считают, что особых проблем у питерцев не возникнет. Ставки можно узнать в этом прогнозе.
- Искусственный интеллект ждет от «Зенита» очередной победы. В этот раз со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.
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