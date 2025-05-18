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    «Зенит»«Ростов» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
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    Руни рассказал, каких футболистов «Манчестер Юнайтед» нужно купить летом

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    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал трёх футболистов, которых хотел бы видеть в составе «красных дьяволов» следующим летом.

    Уэйн Руни
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    Уэйн Руни

    «Я бы, наверное, подписал Давида де Хеа. "Манчестер Юнайтед" его не хватает. Также я бы подписал Виктора Осимхена в качестве девятки. Он отличный нападающий и, возможно, будет доступен летом. И третьим я бы взял Марка Гехи из Кристал Пэлас», — приводит слова Amazon Prime.

    По мнению Руни, эти трансферы могли бы существенно улучшить игру «Манчестер Юнайтед», который проводит один из худших сезонов в своей истории: после 37 туров команда занимает 16-е место в АПЛ с 39 очками.

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    В последнем туре сезона, 25 мая, «Юнайтед» сыграет с «Астон Виллой» на «Олд Траффорд».

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