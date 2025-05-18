приметв матче 37-го тура испанской Примеры. Он состоится 18 мая в 20:00 мск.

«Вильярреал» выиграл 4 последних матча в турнире. «Желтым» нельзя останавливаться, так как на кону стоит место в Лиге чемпионов. «Бетис» все еще имеет шансы, которые увеличатся в случае победы над «Атлетико».

На последнем выезде «Вильярреалу» удалось обыграть «Барселону». Сейчас «каталонцы» могут быть в расслабленном состоянии. Они выиграли чемпионат и уже не ведут борьбу с «Реалом». У гостей есть шанс подловить «блауграна».

Матч покажет, насколько «Вильярреал» готов взять свое. Ведь в любом случае «Барса» будет играть последний домашний поединок сезона. Нас ждет яркая встреча.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Барса» — фаворит букмекеров. Коэффициенты составляют 1.81 и 3.90.

Эксперты LiveSport полагают, что у «Вильярреала» есть шансы набрать хотя бы одно очко. Ставки на матч они предложили в этом прогнозе.

Искусственный интеллект ждет голевой размен, который закончится со счетом 2:2

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Вильярреал» смотрите на LiveCup.Run.

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