«Вильярреал» выиграл 4 последних матча в турнире. «Желтым» нельзя останавливаться, так как на кону стоит место в Лиге чемпионов. «Бетис» все еще имеет шансы, которые увеличатся в случае победы над «Атлетико».
На последнем выезде «Вильярреалу» удалось обыграть «Барселону». Сейчас «каталонцы» могут быть в расслабленном состоянии. Они выиграли чемпионат и уже не ведут борьбу с «Реалом». У гостей есть шанс подловить «блауграна».
Матч покажет, насколько «Вильярреал» готов взять свое. Ведь в любом случае «Барса» будет играть последний домашний поединок сезона. Нас ждет яркая встреча.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Барса» — фаворит букмекеров. Коэффициенты составляют 1.81 и 3.90.
- Эксперты LiveSport полагают, что у «Вильярреала» есть шансы набрать хотя бы одно очко. Ставки на матч они предложили в этом прогнозе.
- Искусственный интеллект ждет голевой размен, который закончится со счетом 2:2
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Вильярреал» смотрите на LiveCup.Run.
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