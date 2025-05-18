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    «Вильярреалу» этот матч нужнее

    Барселона — Вильярреал: прогноз на Ла Лига, ставка на матч за 1.96

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    Марселино
    18 мая в 37-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Барселона» и «Вильярреал». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Вильярреал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Мая 2025 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 20:00 Вильярреал

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •

    «Барселона»

    Турнирное положение: за два тура до конца чемпионата «Барселона» стала чемпионом страны, сейчас у нее 85 очков в таблице Примеры.

    Последние матчи: в 35-м туре команда Ханса-Дитера Флика в гостях победила в каталонском дерби «Эспаньол» со счетом 2:0. Первый тайм «Барселона» раскачивалась и играла гораздо хуже своего соперника, но после перерыва все встало на свои места и каталонцы забили два мяча. Отличились Ямаль и Фермин Лопес.

    Барселона — Вильярреал: коэффициенты букмекеров

    Ранее была яркая победа дома над «Реалом» (4:3) и поражение в полуфинале ЛЧ от «Интера» (3:4) в дополнительное время.

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    • Не сыграют: травмированы — Ферран Торрес (н), Кунде (з), Бернал (п).

    Состояние команды: вполне заслуженно «Барселона» стала чемпионом страны, она играла ярче всех и намного стабильнее своих конкурентов. В первый же год работы Флику удалось сплотить молодых футболистов и привить им свой стиль, который не так уж и прост. Но все у немецкого специалиста с блеском удалось.

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: сейчас «Вильярреал» идет на пятом месте в таблице Примеры с 64 очками.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Последние матчи: в 36-м туре дружина Марселино легко разобралась на своем поле с аутсайдером «Леганесом» со счетом 3:0 еще до перерыва. Главным героем встречи стал ветеран Айозе Перес, забивший два мяча, также отличился Николас Пепе. Второй тайм получился почти без событий, «Вильярреал» спокойно владел мячом и ничего не позволил сделать сопернику.

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    До этого была гостевая победа над «Жироной» (1:0) и домашняя над «Осасуной» (4:2).

    Не сыграют: травмирован — Акомах (п).

    Состояние команды: к матчу против «Барселоны» команда Марселино подошла серией из четырех побед кряду и при этом пропустила всего два мяча. «Вильярреал» находится одной ногой в зоне Лиги чемпионов (в новом сезоне пять команд от Испании), сейчас отрыв от «Бетиса» равен пяти очкам за два тура до конца.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Вильярреал» потерпел разгромное поражение на своем поле от «Барселоны» (1:5)

    • В прошлом сезоне «Барселона» проиграла дома (3:5), но победила в гостях (4:3)

    • В позапрошлом сезоне обе встречи остались за каталонцами (1:0, 3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Барселоны» дают 1,90, а на «Вильярреал» — 3,80, ничью букмекеры оценивают в 4,20.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,96, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,90.

    Прогноз: «Вильярреал» сейчас находится в отменной форме и гораздо более мотивирован «Барселоны», где гулянья после празднования чемпионства идут в самом разгаре. Гостям достаточно одного очка, чтобы гарантировать себе участие в ЛЧ на следующий сезон, и они постараются его добыть всеми силами.

    Основная ставка: «Вильярреал» не проиграет за 1,96.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, «Барселона» часто долго раскачивается, а тут еще надо будет продышаться после празднований.

    Дополнительная ставка: победа «Вильярреала» с форой 0 за 2,60 в первом тайме.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Барселона — Вильярреал?

    Матч Барселона — Вильярреал состоится 18 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Барселона — Вильярреал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Вильярреал» не проиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Барселона — Вильярреал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Вильярреал» не проиграет» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Барселона — Вильярреал?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Барселона — Вильярреал?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Барселоны» дают 1,90, а на «Вильярреал» — 3,80, ничью букмекеры оценивают в 4,20.

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    Барселона — Вильярреал: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 18.05.202520:00. «Вильярреалу» этот матч нужнее
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