Барселона — Вильярреал: прогноз на Ла Лига, ставка на матч за 1.96

18 мая в 37-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Барселона» и «Вильярреал». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Вильярреал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: за два тура до конца чемпионата «Барселона» стала чемпионом страны, сейчас у нее 85 очков в таблице Примеры.

Последние матчи: в 35-м туре команда Ханса-Дитера Флика в гостях победила в каталонском дерби «Эспаньол» со счетом 2:0. Первый тайм «Барселона» раскачивалась и играла гораздо хуже своего соперника, но после перерыва все встало на свои места и каталонцы забили два мяча. Отличились Ямаль и Фермин Лопес.

Ранее была яркая победа дома над «Реалом» (4:3) и поражение в полуфинале ЛЧ от «Интера» (3:4) в дополнительное время.

Не сыграют: травмированы — Ферран Торрес (н), Кунде (з), Бернал (п).

Состояние команды: вполне заслуженно «Барселона» стала чемпионом страны, она играла ярче всех и намного стабильнее своих конкурентов. В первый же год работы Флику удалось сплотить молодых футболистов и привить им свой стиль, который не так уж и прост. Но все у немецкого специалиста с блеском удалось.

«Вильярреал»

Турнирное положение: сейчас «Вильярреал» идет на пятом месте в таблице Примеры с 64 очками.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: в 36-м туре дружина Марселино легко разобралась на своем поле с аутсайдером «Леганесом» со счетом 3:0 еще до перерыва. Главным героем встречи стал ветеран Айозе Перес, забивший два мяча, также отличился Николас Пепе. Второй тайм получился почти без событий, «Вильярреал» спокойно владел мячом и ничего не позволил сделать сопернику.

До этого была гостевая победа над «Жироной» (1:0) и домашняя над «Осасуной» (4:2).

Не сыграют: травмирован — Акомах (п).

Состояние команды: к матчу против «Барселоны» команда Марселино подошла серией из четырех побед кряду и при этом пропустила всего два мяча. «Вильярреал» находится одной ногой в зоне Лиги чемпионов (в новом сезоне пять команд от Испании), сейчас отрыв от «Бетиса» равен пяти очкам за два тура до конца.

Статистика для ставок

В первом круге «Вильярреал» потерпел разгромное поражение на своем поле от «Барселоны» (1:5)

В прошлом сезоне «Барселона» проиграла дома (3:5), но победила в гостях (4:3)

В позапрошлом сезоне обе встречи остались за каталонцами (1:0, 3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Барселоны» дают 1,90, а на «Вильярреал» — 3,80, ничью букмекеры оценивают в 4,20.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,96, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,90.

Прогноз: «Вильярреал» сейчас находится в отменной форме и гораздо более мотивирован «Барселоны», где гулянья после празднования чемпионства идут в самом разгаре. Гостям достаточно одного очка, чтобы гарантировать себе участие в ЛЧ на следующий сезон, и они постараются его добыть всеми силами.

Основная ставка: «Вильярреал» не проиграет за 1,96.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, «Барселона» часто долго раскачивается, а тут еще надо будет продышаться после празднований.

Дополнительная ставка: победа «Вильярреала» с форой 0 за 2,60 в первом тайме.