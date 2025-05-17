Рахимов: «Химки» и до Адиева были опасны

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Для меня важно понимание происходящего и игры на поле. Ты можешь проиграть матч, но по игре не заслуживаешь поражения.

Даку? Давайте подождем и посмотрим, как будут развиваться события.

"Химки" и до Адиева были опасны. Это опытная команда. Игроки провели много матчей на высоком уровне. Само положение "Химок" не отражает тех качеств, которые есть у футболистов», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

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Начало матча — в 16.30 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.