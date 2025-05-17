Химки — Рубин: 3.45 — ставка на исход и прогноз на матч РПЛ

«Химки» примут «Рубин» в матче 29-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 17 мая и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Рубин», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Химки»

Турнирное положение: Подмосковная команда занимают 12-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе после 28-и туров. «Химки» набрал такое же количество баллов, сколько и «Пари НН», который находится в зоне стыковых матчей.

Команда лучше выступает на своем поле, нежели в гостях. «Химки» занимают 12-е место в лиге по этому показателю, набрав 16 очков из 42-х возможных.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ команда сыграла вничью с «Оренбургом» (1:1). Матчем ранее «Химки» также поделили очки с «Ростовом» (1:1), упустив преимущество на 89-й минуте.

В последних 6-и встречах команда ни разу не победила, а также по 3 раза сыграла вничью и проиграла. За этот отрезок «Химки» уступали «Зениту» (0:1), «Крыльям Советов» (1:3) и махачкалинскому «Динамо» (1:4).

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Не сыграют: Эдгардо Фарина и Диего Луна (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Химки» продолжают ожесточенную борьбу за сохранение прописки в РПЛ. Команде необходимо набирать максимум очков, чтобы не пропустить «Пари НН» и «Ахмат» выше.

У «Химок» есть полузащитник, который частенько забивает. Лукас Вера забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи за 28 встреч, входя в топ-20 лучших бомбардиров лиги.

«Рубин»

Турнирное положение: Казанцы располагаются на 7-й позиции в лиге, набрав 42 очка за 28 туров. «Рубин» уже не сможет подняться выше, ведь отставание от «Локомотива» 7 очков.

Команде осталось провести 2 матча в нынешнем сезоне и наверняка казанцы останутся на 7-й позиции.

Последние матчи: В прошедшем поединке РПЛ «Рубин» обыграл «Ростов» со счетом 1:0, забив единственный гол на 90+1-й минуте. До этого казанцы уступили «Краснодару» (1:2).

В последних 5-и матчах «Рубин» трижды победил и дважды проиграл. За этот период команда обыгрывала «Факел» (2:1) и «Локомотив» (1:0), а также проиграла московскому «Динамо» (1:3).

Не сыграют: Велдин Ходжа (перебор желтых карточек) и Марвин Чуни (травма).

Состояние команды: «Рубин» уже несколько сезонов является крепким середняком в лиге, но у команды было не очень много шансов добраться до топ-5 в РПЛ.

У «Рубина» есть яркий напающий, который решает исходы матчей. Мирлинд Даку забил 12 голов и сделал 6 ассистов. При этом, этот форвард — один из лидеров по красным карточкам.

Статистика для ставок

В последних 3-х встречах «Химки» непременно играли вничью

«Рубин» не может победить в гостях на протяжении 6-и последних матчей

В последних 4-х очных встречах команды дважды играли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Химок» — 2.15, победа «Рубина» — 3.30, ничья — за 3.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 1.98 сооветственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Рубин» не очень уверенно выступает в последнее время.

Ставка: Ничья за 3.45.

Прогноз: В 1-м тайме команды откроют счет.

Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.73.