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    «Химки» создадут проблемы казанцам?

    Химки — Рубин: 3.45 — ставка на исход и прогноз на матч РПЛ

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Рубин»
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    Лукас Вера — полузащитник «Химок»
    «Химки» примут «Рубин» в матче 29-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 17 мая и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Рубин», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Мая 2025 года

    Химки

  • Московская область
    •  Химки 16:30 Рубин

    Рубин

  • Казань
    •

    «Химки»

    Турнирное положение: Подмосковная команда занимают 12-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе после 28-и туров. «Химки» набрал такое же количество баллов, сколько и «Пари НН», который находится в зоне стыковых матчей.

    Команда лучше выступает на своем поле, нежели в гостях. «Химки» занимают 12-е место в лиге по этому показателю, набрав 16 очков из 42-х возможных.

    Химки — Рубин: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ команда сыграла вничью с «Оренбургом» (1:1). Матчем ранее «Химки» также поделили очки с «Ростовом» (1:1), упустив преимущество на 89-й минуте.

    В последних 6-и встречах команда ни разу не победила, а также по 3 раза сыграла вничью и проиграла. За этот отрезок «Химки» уступали «Зениту» (0:1), «Крыльям Советов» (1:3) и махачкалинскому «Динамо» (1:4).

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    Не сыграют: Эдгардо Фарина и Диего Луна (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Химки» продолжают ожесточенную борьбу за сохранение прописки в РПЛ. Команде необходимо набирать максимум очков, чтобы не пропустить «Пари НН» и «Ахмат» выше.

    У «Химок» есть полузащитник, который частенько забивает. Лукас Вера забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи за 28 встреч, входя в топ-20 лучших бомбардиров лиги.

    «Рубин»

    Турнирное положение: Казанцы располагаются на 7-й позиции в лиге, набрав 42 очка за 28 туров. «Рубин» уже не сможет подняться выше, ведь отставание от «Локомотива» 7 очков.

    Команде осталось провести 2 матча в нынешнем сезоне и наверняка казанцы останутся на 7-й позиции.

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    • Последние матчи: В прошедшем поединке РПЛ «Рубин» обыграл «Ростов» со счетом 1:0, забив единственный гол на 90+1-й минуте. До этого казанцы уступили «Краснодару» (1:2).

    В последних 5-и матчах «Рубин» трижды победил и дважды проиграл. За этот период команда обыгрывала «Факел» (2:1) и «Локомотив» (1:0), а также проиграла московскому «Динамо» (1:3).

    Не сыграют: Велдин Ходжа (перебор желтых карточек) и Марвин Чуни (травма).

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    Состояние команды: «Рубин» уже несколько сезонов является крепким середняком в лиге, но у команды было не очень много шансов добраться до топ-5 в РПЛ.

    У «Рубина» есть яркий напающий, который решает исходы матчей. Мирлинд Даку забил 12 голов и сделал 6 ассистов. При этом, этот форвард — один из лидеров по красным карточкам.

    Статистика для ставок

    • В последних 3-х встречах «Химки» непременно играли вничью

    • «Рубин» не может победить в гостях на протяжении 6-и последних матчей

    • В последних 4-х очных встречах команды дважды играли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Химок» — 2.15, победа «Рубина» — 3.30, ничья — за 3.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 1.98 сооветственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Рубин» не очень уверенно выступает в последнее время.

    Ставка: Ничья за 3.45.

    Прогноз: В 1-м тайме команды откроют счет.

    Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.73.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Химки — Рубин?

    Матч Химки — Рубин состоится 17 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Химки — Рубин?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Химки — Рубин?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья.» с коэффициентом у букмекеров 3.45.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Химки — Рубин?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Химки — Рубин?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Химок» — 2.15, победа «Рубина» — 3.30, ничья — за 3.45.

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    Химки — Рубин: прогноз и ставка за 3.45, статистика, коэффициенты матча 17.05.202516:30. «Химки» создадут проблемы казанцам?
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