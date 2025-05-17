14:00Оренбург — КраснодарОнлайн
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    Эдуард Сперцян«Оренбург» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
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    «Оренбург» — «Краснодар»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 29-м туре российской Премьер-лиги «Оренбург» примет «Краснодар». Матч состоится 17 мая в 14:00 мск.

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    «Краснодару» очень нужна победа в предстоящем поединке. Она позволит «быкам» сохранить лидерство и приблизиться к чемпионскому титулу еще на один шаг.

    «Оренбург», ведущий борьбу за выживание, постарается навязать гостям свои условия. Однако в прошлый раз «горожане» уступили в одну калитку со счетом 0:4. Посмотрим, как будет в этот раз.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: 4.30 на победу «Оренбурга», 4.20 на ничью, 1.72 на победу «Краснодара».

    • Эксперты LiveSport не сомневаются в успехе команды гостей. Свои ставки они предложили в этом прогнозе.

    • Искусственный интеллект удивил прогнозом, поставив на победу «Оренбурга» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Оренбург» — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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