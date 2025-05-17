В 29-м туре российской Премьер-лигипримет. Матч состоится 17 мая в 14:00 мск.

«Краснодару» очень нужна победа в предстоящем поединке. Она позволит «быкам» сохранить лидерство и приблизиться к чемпионскому титулу еще на один шаг.

«Оренбург», ведущий борьбу за выживание, постарается навязать гостям свои условия. Однако в прошлый раз «горожане» уступили в одну калитку со счетом 0:4. Посмотрим, как будет в этот раз.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 4.30 на победу «Оренбурга», 4.20 на ничью, 1.72 на победу «Краснодара».

Эксперты LiveSport не сомневаются в успехе команды гостей. Свои ставки они предложили в этом прогнозе.

Искусственный интеллект удивил прогнозом, поставив на победу «Оренбурга» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Оренбург» — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run.

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