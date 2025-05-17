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    Эдуард Сперцян«Оренбург» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
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    «Лейпциг» — «Штутгарт»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Лейпциг» и «Штутгарт» сыграют очный матч в 34-м туре немецкой Бундеслиги. Игра состоится 17 мая в 16:30 мск.

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    «Лейпциг» имеет последний шанс побороться за еврокубки. При этом победа не гарантирует клубу попадание в континентальный турнир. В любом случае, «быки» будут настроены на позитивный результат.

    «Штутгарту» в чемпионате уже ничего не нужно. Клуб делает ставку на Кубок Германии. Там «швабы» добились участия в финале и имеют все шансы на победу. Если «швабы» выиграют, то закончат сезон в Бундеслиге с серией из трех побед.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 1.91 на победу «Лейпцига», 3.60 на победу «Штутгарта», 4.45 на ничью.

    • Эксперты LiveSport пришли к выводу, что игра будет наполнена голевыми событиями. В своем прогнозе они предложили две ставки.

    • Искусственный интеллект считает, что команду устроят голевую перестрелку, которая закончится мировой 3:3.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лейпциг» — «Штутгарт» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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