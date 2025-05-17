«Чайка» добыла минимальную победу над «Ротором» в матче Первой лиги

Хозяева активно начали встречу и уже на 12-й минуте вышли вперёд: отличился Библик, реализовав один из первых опасных моментов у ворот гостей.
После этого «Чайка» сделала ставку на организованную оборону и быстрые контратаки, стараясь не позволять «Ротору» развернуть позиционные атаки.
Во второй половине встречи «Ротор» прибавил, стал больше владеть мячом и создавать давление, но оборона хозяев действовала чётко и надёжно. «Чайка» грамотно сбивала темп, а вратарь несколько раз выручил команду после дальних ударов гостей.
К концу матча «Ротор» пошёл ва-банк, но хозяева выстояли и довели встречу до минимальной победы.
«Чайка» одержала волевую и трудовую победу над «Ротором», показав организованную игру в обороне и реализовав свой момент в начале встречи.
Гости не сумели развить успех последних недель и впервые за долгое время покидают поле без очков.