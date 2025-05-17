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    «Чайка» добыла минимальную победу над «Ротором» в матче Первой лиги

    «Чайка» — «Ротор»: счет матча 1:0, обзор голов

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    «Чайка» на своем поле одержала минимальную победу над «Ротором» в рамках 33-го тура Первой лиги.

    Футбольный клуб Чайка
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    Футбольный клуб Чайка

    Хозяева активно начали встречу и уже на 12-й минуте вышли вперёд: отличился Библик, реализовав один из первых опасных моментов у ворот гостей.

    После этого «Чайка» сделала ставку на организованную оборону и быстрые контратаки, стараясь не позволять «Ротору» развернуть позиционные атаки.

    Во второй половине встречи «Ротор» прибавил, стал больше владеть мячом и создавать давление, но оборона хозяев действовала чётко и надёжно. «Чайка» грамотно сбивала темп, а вратарь несколько раз выручил команду после дальних ударов гостей.

    К концу матча «Ротор» пошёл ва-банк, но хозяева выстояли и довели встречу до минимальной победы.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Чайка — Ротор 1:0
    Гол: 1:0 Biblyk S. (13') Чайка: Михаил Штепа, Андрей Евдокимов, Камиль Ибрагимов, Данил Пелих, Олег Николаев, Никита Маляров, Эльдияр Зарыпбеков, Муслим Бамматгереев (Torop M., 79'), Владислав Руденко (Даниил Черняков, 74'), Александр Хохлачев, Biblyk S. (Олег Козаченко, 83') Ротор: Никита Чагров, Максим Швецов, Александр Клещенко (Алексей Шумских, 23'), Заурбек Плиев (Илья Сафронов, 34'), Дмитрий Прищепа, Андрей Семёнов, Shilnikov G., Никита Плотников (Сергей Макаров, 67'), Евгений Болотов (Дамир Таликин, 68'), Михаил Мальцев (Дмитрий Лаврищев, 46'), Максим Турищев Предупреждения: Андрей Евдокимов (55'), Данил Пелих (70'), Никита Маляров (76'), (90+4')

    «Чайка» одержала волевую и трудовую победу над «Ротором», показав организованную игру в обороне и реализовав свой момент в начале встречи.

    Гости не сумели развить успех последних недель и впервые за долгое время покидают поле без очков.

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