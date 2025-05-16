Наумов считает, что Станкович покинет «Спартак» по окончанию сезона

Бывший президентподелился мыслями о возможном будущемв качестве главного тренера

«Руководители "Спартака" всегда были легки на расправу, и в случае со Станковичем не изменят себе. Честно говоря, я бы на месте руководителей дал бы ему еще шанс поработать. Он неплохой тренер, который долго искал и в итоге нашёл игру и состав. Его излишняя импульсивность мешает, ее нужно изменить. Иногда импульсивные тренеры зажигают команду, а Станкович, наоборот, только к судьям обращается. Если ему дать шанс, он может сделать "Спартак" чемпионом или побороться за медали. Но думаю, что руководители не дадут ему этого шанса — его попросят на выход», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне «красно-белые» занимают 5-е место в РПЛ с 51 очком после 28-ми туров и вылетели в финале Пути регионов Кубка России от «Ростова» (1:2).