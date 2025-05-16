Магуайр: Игроки «Манчестер Юнайтед» должны взять на себя ответственность за результаты

Защитниквысказался о текущем сезоне команды.

«В Премьер-лиге нам было очень тяжело, мы не можем скрывать этого. Если взглянуть на таблицу, то становится стыдно, особенно за нас, игроков. Мы должны взять на себя ответственность, ведь у нас было два тренера и масса возможностей выигрывать футбольные матчи, но в этом сезоне мы просто не сделали этого в достаточном количестве.

Я думаю, последние два месяца были особенно сложными, поскольку мы участвовали в Лиге Европы и не играли в Премьер-лиге стабильным составом. Тренерам пришлось многое поменять, у нас было много травм. Я уже не помню, когда в последний раз играл 90 минут в матче АПЛ.

Мы должны взять вину на себя, поскольку не должно быть такого, чтобы клубу, как "Манчестер Юнайтед", не за что было бороться за два месяца до конца сезона. Мы сидим в середине таблицы, а до конца сезона осталось два месяца, и нам не за что играть. Это наша вина, мы должны взять на себя ответственность. Это неприемлемо, мы виноваты, и я точно знаю, что в следующем сезоне мы намного улучшим своё положение», — приводит слова Магуайра Daily Mail.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» идет 16-м в турнирной таблице АПЛ, но пробился в финал Лиги чемпионов, где сыграет против «Тоттенхэма».