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    Бруну Фернандеш признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в голосовании игроков клуба

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    Бруну Фернандеш признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона 2024/25.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    Внутрикомандное голосование проходило на базе в Каррингтоне, где Фернандеш набрал наибольшее число голосов среди одноклубников, опередив защитника Нуссайра Мазрауи и форварда Амаду.

    Кроме того, португалец стал обладателем приза Sir Matt Busby Player of the Year, который вручается по итогам голосования болельщиков — Фернандеш получил рекордные 82% голосов.

    В текущем сезоне 30-летний капитан провёл 34 матча в АПЛ, отметившись 8 голами и 9 результативными передачами. В Лиге Европы Фернандеш стал одним из лучших бомбардиров турнира, забив 7 голов и отдав 4 передачи в 13 встречах.

    21 мая «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в финале Лиги Европы на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.

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