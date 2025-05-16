Бруну Фернандеш признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в голосовании игроков клуба

Бруну Фернандеш признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона 2024/25.

Внутрикомандное голосование проходило на базе в Каррингтоне, где Фернандеш набрал наибольшее число голосов среди одноклубников, опередив защитника Нуссайра Мазрауи и форварда Амаду.

Кроме того, португалец стал обладателем приза Sir Matt Busby Player of the Year, который вручается по итогам голосования болельщиков — Фернандеш получил рекордные 82% голосов.

В текущем сезоне 30-летний капитан провёл 34 матча в АПЛ, отметившись 8 голами и 9 результативными передачами. В Лиге Европы Фернандеш стал одним из лучших бомбардиров турнира, забив 7 голов и отдав 4 передачи в 13 встречах.

21 мая «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в финале Лиги Европы на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.