Мюллер — о своем будущем после ухода из «Баварии»: Я открыт к предложениям

Томас Мюллер — нападающий «Баварии» Фото: globallookpress.com
Напомним, что форвард объявил о том, что покинет команду после окончания нынешнего сезона.
«Я пока не знаю. Пока ничего конкретного нет, но, конечно, у меня есть идеи. Думаю, в ближайшие несколько недель мы узнаем больше. Впереди еще Клубный чемпионат мира.
Конечно, я рассматриваю вариант с США. У меня нет конкретной стратегии. Я никогда не был тем, кто сосредоточен на единственном плане. Я открыт к предложениям», — приводит слова Мюллера Sky Sport.
Ранее сообщалось о том, что форвард может продолжить карьеры в МЛС.