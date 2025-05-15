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    Мюллер — о своем будущем после ухода из «Баварии»: Я открыт к предложениям

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    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос о своем будущем после ухода из мюнхенского клуба.

    Томас Мюллер — нападающий «Баварии»
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    Томас Мюллер — нападающий «Баварии»

    Напомним, что форвард объявил о том, что покинет команду после окончания нынешнего сезона.

    «Я пока не знаю. Пока ничего конкретного нет, но, конечно, у меня есть идеи. Думаю, в ближайшие несколько недель мы узнаем больше. Впереди еще Клубный чемпионат мира.

    Конечно, я рассматриваю вариант с США. У меня нет конкретной стратегии. Я никогда не был тем, кто сосредоточен на единственном плане. Я открыт к предложениям», — приводит слова Мюллера Sky Sport.

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