Мюллер — о своем будущем после ухода из «Баварии»: Я открыт к предложениям

Нападающийответил на вопрос о своем будущем после ухода из мюнхенского клуба.

Напомним, что форвард объявил о том, что покинет команду после окончания нынешнего сезона.

«Я пока не знаю. Пока ничего конкретного нет, но, конечно, у меня есть идеи. Думаю, в ближайшие несколько недель мы узнаем больше. Впереди еще Клубный чемпионат мира.

Конечно, я рассматриваю вариант с США. У меня нет конкретной стратегии. Я никогда не был тем, кто сосредоточен на единственном плане. Я открыт к предложениям», — приводит слова Мюллера Sky Sport.

Ранее сообщалось о том, что форвард может продолжить карьеры в МЛС.