Простились с Мюллером и вручили Кейну первый титул: «Бавария» отметила чемпионство

Есть вечера, где результат — просто цифры, а настоящее содержание — в чувствах, лицах и молчаливых прощаниях. Победа «Баварии» над «Боруссией» Мёнхенгладбах в предпоследнем туре Бундеслиги не изменит историю таблицы — но она значила нечто большее. Это был вечер Томаса Мюллера. Вечер Харри Кейна. Вечер, когда Майкл Олисе окончательно заявил: он достоин любого стадиона. Вечер, когда трибуны «Альянц Арены» не просто праздновали чемпионство — они прощались с эпохой.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Боруссия М 2:0 Голы: 1:0 Гарри Кейн (31'), 2:0 Майкл Олисе (90') Бавария: Мануэль Нойер, Йосип Штанишич (Александар Павлович, 62'), Эрик Дайер, Рафаэл Геррейру (Жоау Палинья, 83'), Йозуа Киммих, Конрад Лаймер, Леон Горецка, Майкл Олисе, Томас Мюллер (Серж Гнабри, 83'), Кингсли Коман (Лерой Зане, 62'), Гарри Кейн (Габриэль Видович, 90') Боруссия М: Йонас Омлин, Лукас Улльрих, Фабио Кьяродия, Нико Эльведи (Джозеф Скалли, 46'), Штефан Ляйнер, Робин Хак (Кевин Штёгер, 76'), Филипп Зандер (Алассан Плеа, 76'), Рокко Райтц (Флориан Нойхаус, 85'), Юлиан Вайгль, Тим Кляйндинст, Франк Онора (Томаш Чванчара, 76') Предупреждения: Юлиан Вайгль (49'), Майкл Олисе (90 + 2')

Несмотря на формальность результата, «Бавария» вышла с настроем, будто судьба титула всё ещё висит на волоске. Мюнхенцы играли с настроением, с уважением к болельщикам и особенно — к Мюллеру. Уже на первых минутах Коман и Киммих обозначили намерения — их удары лишь по касательной прошли мимо цели, но атмосфера давления была ощутима.

Игроки Баварии с трофеем globallookpress.com

Тем не менее, первые острые эпизоды остались за гостями. Подача Лайнера едва не обернулась голом — если бы не рефлексы Нойера, спасшего после рикошета от Эрика Дайера. На этом, впрочем, Гладбах и сдулся. Дальше на поле начался спектакль в красном.

Олисе дирижирует — Кейн снимает проклятие

Майкл Олисе проводил матч так, будто играет на тренировочном поле: лёгкость, игра корпусом, смена темпа, развороты, скрытые передачи. Его фланг — это целая экосистема. Он буквально нарисовал первый гол: прорвался внутрь, ушёл от двоих, прострелил — мяч от Кейна нырнул в сетку.

Кейн забивает Боруссии globallookpress.com

Это был 25-й гол капитана сборной Англии в чемпионате. Но важнее другое: это был его первый клубный трофей. После многолетних попыток с «Тоттенхэмом», после финалов без хэппи-энда, он наконец-то держал в руках золото. Не ЛЧ, не Кубок Англии — но этот момент стал личной победой. Снят гештальт, закрыта внутренняя дыра.

Олисе оставляет клифхенгер на следующий сезон

Второй тайм начался в том же ключе — уверенность, мяч под контролем, соперник лишь эпизодически вспоминал о чужой половине поля. Нойер по-прежнему работал — спас от Кляйндинста и Чванчары, показывая, что даже в день торжества у него всё серьёзно.

Счёт мог увеличиться раньше: Кейн бил головой, Сане находил пространство между линиями, Мюллер отдавал острые пасы. Но завершение пришло тогда, когда нужно было. В компенсированное время Лерой Сане отдал роскошный разрезающий пас на рывок Олисе. Тот вышел один на один и с английской хладнокровностью отправил мяч мимо Омлина. 2:0. Олисе — 15-й гол в сезоне. И 19-я голевая передача. Это не просто оправдание трансферной суммы. Это — новый мотор «Баварии».

Бавария — Боруссия М globallookpress.com

Мюллер. Последний выход

Но самое важное случилось не в эпизодах. А на 84-й минуте. На табло замена: с поля уходит Томас Мюллер. На стадионе встали все без исключения. Аплодисменты переходили в овации. Игроки выстроились в живой тоннель. На лице — слёзы. Он не прощается навсегда, но он уходит с этой арены. Его арены. Той, на которой он выступал с 2008 года. Где он выигрывал Лигу чемпионов, чемпионства, играл на износ и никогда не терял присущей ему иронии.

Томас Мюллер globallookpress.com

Прощание не было пафосным. Оно было честным, настоящим, как и вся карьера Мюллера. И в этот момент «Бавария» будто остановила время, чтобы сказать спасибо.

25 лет в наших цветах: Томас Мюллер globallookpress.com

«Бавария» красиво завершила сразу две эпохи

«Бавария» победила не потому, что нужно было, а потому, что умеет делать красиво. Харри Кейн — с 25 голами и первым стоящим клубным трофеем. Томас Мюллер — с аплодисментами, которые Мюнхен запомнит навек. Вечер, в который всё было прощанием, и в то же время — обещанием: эта команда готова к новой эпохе. Уже без легенды. Но с новым сердцем.

Календарь и таблица Бундеслиги

А «Боруссия» выглядела потерянной. То ли демотивированной, то ли просто на фоне «Баварии» — серой. Были удары — Кляйндинст, Райтц, Чванчара. Были неплохие моменты, но они рассыпались под давлением. Нойер контролировал, защита перекусывала передачи. Ни идеи, ни темпа. Гладбах лишь смотрел, как мюнхенцы пишут финальный аккорд своему сезону.