Простились с Мюллером и вручили Кейну первый титул: «Бавария» отметила чемпионство

Несмотря на формальность результата, «Бавария» вышла с настроем, будто судьба титула всё ещё висит на волоске. Мюнхенцы играли с настроением, с уважением к болельщикам и особенно — к Мюллеру. Уже на первых минутах Коман и Киммих обозначили намерения — их удары лишь по касательной прошли мимо цели, но атмосфера давления была ощутима.
Тем не менее, первые острые эпизоды остались за гостями. Подача Лайнера едва не обернулась голом — если бы не рефлексы Нойера, спасшего после рикошета от Эрика Дайера. На этом, впрочем, Гладбах и сдулся. Дальше на поле начался спектакль в красном.
Олисе дирижирует — Кейн снимает проклятие
Майкл Олисе проводил матч так, будто играет на тренировочном поле: лёгкость, игра корпусом, смена темпа, развороты, скрытые передачи. Его фланг — это целая экосистема. Он буквально нарисовал первый гол: прорвался внутрь, ушёл от двоих, прострелил — мяч от Кейна нырнул в сетку.
Это был 25-й гол капитана сборной Англии в чемпионате. Но важнее другое: это был его первый клубный трофей. После многолетних попыток с «Тоттенхэмом», после финалов без хэппи-энда, он наконец-то держал в руках золото. Не ЛЧ, не Кубок Англии — но этот момент стал личной победой. Снят гештальт, закрыта внутренняя дыра.
Олисе оставляет клифхенгер на следующий сезон
Второй тайм начался в том же ключе — уверенность, мяч под контролем, соперник лишь эпизодически вспоминал о чужой половине поля. Нойер по-прежнему работал — спас от Кляйндинста и Чванчары, показывая, что даже в день торжества у него всё серьёзно.
Счёт мог увеличиться раньше: Кейн бил головой, Сане находил пространство между линиями, Мюллер отдавал острые пасы. Но завершение пришло тогда, когда нужно было. В компенсированное время Лерой Сане отдал роскошный разрезающий пас на рывок Олисе. Тот вышел один на один и с английской хладнокровностью отправил мяч мимо Омлина. 2:0. Олисе — 15-й гол в сезоне. И 19-я голевая передача. Это не просто оправдание трансферной суммы. Это — новый мотор «Баварии».
Мюллер. Последний выход
Но самое важное случилось не в эпизодах. А на 84-й минуте. На табло замена: с поля уходит Томас Мюллер. На стадионе встали все без исключения. Аплодисменты переходили в овации. Игроки выстроились в живой тоннель. На лице — слёзы. Он не прощается навсегда, но он уходит с этой арены. Его арены. Той, на которой он выступал с 2008 года. Где он выигрывал Лигу чемпионов, чемпионства, играл на износ и никогда не терял присущей ему иронии.
Прощание не было пафосным. Оно было честным, настоящим, как и вся карьера Мюллера. И в этот момент «Бавария» будто остановила время, чтобы сказать спасибо.
«Бавария» красиво завершила сразу две эпохи
«Бавария» победила не потому, что нужно было, а потому, что умеет делать красиво. Харри Кейн — с 25 голами и первым стоящим клубным трофеем. Томас Мюллер — с аплодисментами, которые Мюнхен запомнит навек. Вечер, в который всё было прощанием, и в то же время — обещанием: эта команда готова к новой эпохе. Уже без легенды. Но с новым сердцем.
Календарь и таблица Бундеслиги
А «Боруссия» выглядела потерянной. То ли демотивированной, то ли просто на фоне «Баварии» — серой. Были удары — Кляйндинст, Райтц, Чванчара. Были неплохие моменты, но они рассыпались под давлением. Нойер контролировал, защита перекусывала передачи. Ни идеи, ни темпа. Гладбах лишь смотрел, как мюнхенцы пишут финальный аккорд своему сезону.