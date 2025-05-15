Шон Дайч: Аморим работает в клубе не так долго, но пора уже добиваться побед

Английский тренервыразил мнение, что смог бы добиться случших результатов, чем нынешний наставник команды

«У Манчестер Юнайтед есть несколько действительно хороших футболистов, и нет необходимости полностью переучивать всех. Главное — дать им четкие установки. Аморим работает в клубе не так долго, но пора уже добиваться побед», — отметил Дайч в подкасте Stick to Football.

Дайч также признался, что всегда мечтал поработать в «Манчестер Юнайтед», восхищаясь историей и достижениями клуба в прошлом.

С 2023 по 2025 год Шон Дайч возглавлял «Эвертон», а ранее работал с «Бернли», «Уотфордом» и входил в тренерский штаб молодёжной сборной Англии (U21).