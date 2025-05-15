«Реал» хочет подписать защитника «Бенфики»

Мадридскийинтересуется левым защитником «Бенфики», сообщает авторитетное испанское издание Marca.

Клаусула в контракте 22-летнего футболиста составляет 50 млн евро, но руководство «сливочных» намерено снизить сумму трансфера.

Известно, что «Манчестер Юнайтед» имеет право первоначального выкупа Каррераса за 18 млн евро до 31 декабря 2025 года, что вызывает беспокойство в мадридском «Реале».

При этом сам защитник не горит желает снова возвращаться в АПЛ. Он был куплен «МЮ» у «Реала» в 2022 году за 2 млн евро, но постоянно скитался по арендам, пока не был приобретен «Бенфикой» в 2024 году за 6 млн евро.

Помимо своего воспитанника Каррераса «Реал» также рассматривает трансферы Милоша Керкеза из «Борнмута» и Тео Эрнандеса из «Милана»