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    «Реал» хочет подписать защитника «Бенфики»

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    Мадридский «Реал» интересуется левым защитником «Бенфики» Альваро Каррерасом, сообщает авторитетное испанское издание Marca.

    Альваро Каррерас
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    Альваро Каррерас

    Клаусула в контракте 22-летнего футболиста составляет 50 млн евро, но руководство «сливочных» намерено снизить сумму трансфера.

    Известно, что «Манчестер Юнайтед» имеет право первоначального выкупа Каррераса за 18 млн евро до 31 декабря 2025 года, что вызывает беспокойство в мадридском «Реале».

    При этом сам защитник не горит желает снова возвращаться в АПЛ. Он был куплен «МЮ» у «Реала» в 2022 году за 2 млн евро, но постоянно скитался по арендам, пока не был приобретен «Бенфикой» в 2024 году за 6 млн евро.

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