Последнее чудо «Бернабеу»: «Реал» отложил титул «Барселоны» победой над «Мальоркой»

Даже самым отважным болельщикам «Реала» уже поздно во что-то верить. Трибуны пустели, сезон скрипел на последних метрах. Мест было продано меньше обычного — впервые за год. Анчелотти, уже объявивший об уходе, держался спокойно, как будто этот матч — просто прощальный эпизод в книге, которую уже дочитали.
Но даже в таких обстоятельствах у «Реала» есть инстинкт. Когда вся логика говорит: «Остановись», у них срабатывает другое: «Ещё нет».
Холодный душ от Вальента
Началось всё с надежды: на 3-й минуте Арда Гюлер отдал тонкий пас, а Эндрик выскочил один на один. Момент был стопроцентный, но удар — слабый, и голкипер «Мальорки» Лео Роман справился. Это, как оказалось, задало тон всей игре.
На 11-й минуте — первый удар в створ от «Мальорки» и сразу гол. Дани Себальос не успел перехватить передачу Матеу Морея, и центральный защитник Мартин Вальент, оставшийся без присмотра, точно пробил в дальний угол. 0:1 — и испанская столица замолчала.
Состав «Реала» выглядел так, бдуто в него забыли вписать несколько имён. Без Винисиуса, Чуамени, Рюдигера, Родриго, Менди, Васкеса, Браима и даже Лунина. И это не учитывая Карвахаля, Камавингу, Милитао и Алабу, которые вылетели достаточно давно В атаке — импровизация. В защите — совсем тьма. Даже Модрич, которому 38, снова вынужденно стал движком, как будто часы повернули назад.
А вратарь Лео Роман начал творить чудеса. Вратарь «Мальорки» отбил удары Беллингема, Модрича, Мбаппе и Вальверде. В первом тайме — пять сейвов, и каждый — как пощёчина отчаянию «Реала».
На 68-й минуте «Реал» наконец взломал оборону. Это был момент Килиана Мбаппе — весь сезон, вся его суть, весь парадокс. С одной стороны — 28-й гол в Ла Лиге, 40-й в сезоне, с другой — ощущение, что его переход не стал решающим.
Тем не менее, он сделал всё идеально: получил пас от Модрича, развернулся между Вальентом и Мореем и по-царски пробил в ближний угол. Надежда, пусть и призрачная, снова зажглась в мадридских глазах.
Но Лео Роман не сдавался. После гола он снова спас ворота после ударов Мбаппе, Беллингема и Себальоса. Когда казалось, что мяч вот-вот влетит в ворота, Вальент вынес с линии. «Реал» наваливался, как в лучшие моменты своих вечных камбеков, и всё шло к кульминации.
26 угловых подали мадридцы — и последний оказался тем самым.
Герой, которого никто не знал
На 95-й минуте, в последнем эпизоде матча, подача с углового прилетела к Вальехо. Тот, забытый и списанный, скинул мяч головой — и Хакобо Рамон, 20-летний центрбек, которого до этого не знал почти никто, вколотил мяч в сетку.
Это был момент, где стадион снова взорвался, как во времена еженедельных ремонтад. На кону нет трофея или выхода в финал, но есть приятное ощущение того, что душа «Реала» жива.
Эпилог эпохи
Эта победа ничего не решает, кроме одного: в Мадриде не умеют умирать молча. Даже когда всё потеряно, они продолжают стучать кулаком в закрытую дверь. И иногда, как в этом матче, она всё же приоткрывается. Чтобы кто-то вроде Хакобо Рамона успел пройти внутрь и оставить свой след.