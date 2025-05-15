Последнее чудо «Бернабеу»: «Реал» отложил титул «Барселоны» победой над «Мальоркой»

Это была не победа — это была отсрочка. Не финал, а эхо прошлого. Не оживление титульной гонки, а еще один эпизод великой привычки «Реала» тянуть за нити судьбы даже тогда, когда нити эти уже обгорели. В дождливый вечер на «Сантьяго Бернабеу» мадридцы вырвали победу у «Мальорки» — 2:1. Молодой защитник Хакобо Рамон забил свой первый гол за клуб на 95-й минуте. Для него — это всё. Для «Реала» — лишь прощальный всплеск в сезоне, который уже принадлежит «Барселоне».

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Мальорка 2:1 Голы: 0:1 Мартин Вальент (11'), 1:1 Килиан Мбаппе (68'), 2:1 Хакобо Рамон (90 + 5') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Хакобо Рамон, Рауль Асенсио (Хесус Вальехо, 64'), Фран Гарсия, Федерико Вальверде, Арда Гюлер, Лука Модрич, Даниель Себальос, Джуд Беллингхэм, Эндрик (Гонсало Гарсия, 74'), Килиан Мбаппе Мальорка: Лео Роман, Антонио Латорре (Хоан Мохика, 77'), Хосе Копете, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Матеу Морей (Пабло Маффео, 77'), Серхи Дардер (Marc Domenech, 84'), Саму Кошта, Антонио Санчес (Омар Маскарель, 59'), Ведат Мурики, Кайл Ларин (Дани Родригес, 59') Предупреждения: Антонио Санчес (39'), Саму Кошта (55'), Пабло Маффео (82')

Даже самым отважным болельщикам «Реала» уже поздно во что-то верить. Трибуны пустели, сезон скрипел на последних метрах. Мест было продано меньше обычного — впервые за год. Анчелотти, уже объявивший об уходе, держался спокойно, как будто этот матч — просто прощальный эпизод в книге, которую уже дочитали.

Но даже в таких обстоятельствах у «Реала» есть инстинкт. Когда вся логика говорит: «Остановись», у них срабатывает другое: «Ещё нет».

Холодный душ от Вальента

Началось всё с надежды: на 3-й минуте Арда Гюлер отдал тонкий пас, а Эндрик выскочил один на один. Момент был стопроцентный, но удар — слабый, и голкипер «Мальорки» Лео Роман справился. Это, как оказалось, задало тон всей игре.

На 11-й минуте — первый удар в створ от «Мальорки» и сразу гол. Дани Себальос не успел перехватить передачу Матеу Морея, и центральный защитник Мартин Вальент, оставшийся без присмотра, точно пробил в дальний угол. 0:1 — и испанская столица замолчала.

Реал Мадрид — Мальорка globallookpress.com

Состав «Реала» выглядел так, бдуто в него забыли вписать несколько имён. Без Винисиуса, Чуамени, Рюдигера, Родриго, Менди, Васкеса, Браима и даже Лунина. И это не учитывая Карвахаля, Камавингу, Милитао и Алабу, которые вылетели достаточно давно В атаке — импровизация. В защите — совсем тьма. Даже Модрич, которому 38, снова вынужденно стал движком, как будто часы повернули назад.

А вратарь Лео Роман начал творить чудеса. Вратарь «Мальорки» отбил удары Беллингема, Модрича, Мбаппе и Вальверде. В первом тайме — пять сейвов, и каждый — как пощёчина отчаянию «Реала».

Лео Роман globallookpress.com

На 68-й минуте «Реал» наконец взломал оборону. Это был момент Килиана Мбаппе — весь сезон, вся его суть, весь парадокс. С одной стороны — 28-й гол в Ла Лиге, 40-й в сезоне, с другой — ощущение, что его переход не стал решающим.

Реал Мадрид — Мальорка gettyimages.com

Тем не менее, он сделал всё идеально: получил пас от Модрича, развернулся между Вальентом и Мореем и по-царски пробил в ближний угол. Надежда, пусть и призрачная, снова зажглась в мадридских глазах.

Но Лео Роман не сдавался. После гола он снова спас ворота после ударов Мбаппе, Беллингема и Себальоса. Когда казалось, что мяч вот-вот влетит в ворота, Вальент вынес с линии. «Реал» наваливался, как в лучшие моменты своих вечных камбеков, и всё шло к кульминации.

Реал Мадрид — Мальорка globallookpress.com

26 угловых подали мадридцы — и последний оказался тем самым.

Герой, которого никто не знал

На 95-й минуте, в последнем эпизоде матча, подача с углового прилетела к Вальехо. Тот, забытый и списанный, скинул мяч головой — и Хакобо Рамон, 20-летний центрбек, которого до этого не знал почти никто, вколотил мяч в сетку.

Реал Мадрид — Мальорка gettyimages.com

Это был момент, где стадион снова взорвался, как во времена еженедельных ремонтад. На кону нет трофея или выхода в финал, но есть приятное ощущение того, что душа «Реала» жива.

Эпилог эпохи

Эта победа ничего не решает, кроме одного: в Мадриде не умеют умирать молча. Даже когда всё потеряно, они продолжают стучать кулаком в закрытую дверь. И иногда, как в этом матче, она всё же приоткрывается. Чтобы кто-то вроде Хакобо Рамона успел пройти внутрь и оставить свой след.