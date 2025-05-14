«Алавес» минимально переиграл «Валенсию»

одержал победу надв домашнем матче 36-го тура Ла Лиги — 1:0.

Единственный гол в матче забил Хоан Хордан на 79-й минуте, реализовавший пенальти.

Футбол. Испания. Примера Алавес — Валенсия 1:0 Гол: 1:0 Жоан Жордан (пенальти) (79') Алавес: Антонио Сивера, Факундо Теналья, Факундо Гарсес, Сантьяго Моуриньо, Мануэль Санчес, Кевин Гарсиа (Тони Мартинес, 90'), Антонио Бланко (Карлос Бенавидес, 84'), Хон Гуриди (Жоан Жордан, 65'), Андер Гевара, Карлос Аленья (Томас Конечни, 90'), Карлос Висенте Валенсия: Диего Лопес (Иван Хайме, 65'), Георгий Мамардашвили, Хосе Луис Гайя, Муктар Дьякаби (Максимилиан Ааронс, 84'), Сесар Таррега, Кристьян Москера, -Энцо Барренечеа, Пепелу, Уго Дуро (Садик Умар, 65'), Рафаэль Мир Висенте (Серхи Канос, 84'), Луис Риоха (Фран Перес, 78') Предупреждения: Уго Дуро (41'), Факундо Гарсес (69'), Георгий Мамардашвили (75'), Карлос Бенавидес (90 + 2'), Сантьяго Моуриньо (90 + 4')

«Валенсия» осталась на 11-й строчку Ла Лиги с 45 очками, отставая от идущего в зоне Лиги конференций «Райо Вальекано» на 2 балла.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Алавес» остается на 17-м месте в турнирной таблице, но отрывается от зоны вылета на 4 очка — на счету баскской команды 38 очков после 36-ти встреч.