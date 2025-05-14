22:00Милан — БолоньяОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — «Болонья»«Милан» — «Болонья». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Алавес» минимально переиграл «Валенсию»

    «Алавес» — «Валенсия»: счет матча 1:0, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Алавес Валенсия
    «Алавес» одержал победу над «Валенсией» в домашнем матче 36-го тура Ла Лиги — 1:0.

    Георгий Мамардашвили
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Георгий Мамардашвили

    Единственный гол в матче забил Хоан Хордан на 79-й минуте, реализовавший пенальти.

    Футбол. Испания. Примера
    Алавес — Валенсия 1:0
    Гол: 1:0 Жоан Жордан (пенальти) (79') Алавес: Антонио Сивера, Факундо Теналья, Факундо Гарсес, Сантьяго Моуриньо, Мануэль Санчес, Кевин Гарсиа (Тони Мартинес, 90'), Антонио Бланко (Карлос Бенавидес, 84'), Хон Гуриди (Жоан Жордан, 65'), Андер Гевара, Карлос Аленья (Томас Конечни, 90'), Карлос Висенте Валенсия: Диего Лопес (Иван Хайме, 65'), Георгий Мамардашвили, Хосе Луис Гайя, Муктар Дьякаби (Максимилиан Ааронс, 84'), Сесар Таррега, Кристьян Москера, -Энцо Барренечеа, Пепелу, Уго Дуро (Садик Умар, 65'), Рафаэль Мир Висенте (Серхи Канос, 84'), Луис Риоха (Фран Перес, 78') Предупреждения: Уго Дуро (41'), Факундо Гарсес (69'), Георгий Мамардашвили (75'), Карлос Бенавидес (90 + 2'), Сантьяго Моуриньо (90 + 4')

    «Валенсия» осталась на 11-й строчку Ла Лиги с 45 очками, отставая от идущего в зоне Лиги конференций «Райо Вальекано» на 2 балла.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Алавес» остается на 17-м месте в турнирной таблице, но отрывается от зоны вылета на 4 очка — на счету баскской команды 38 очков после 36-ти встреч.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» заберет себе Кубок Италии
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Казахстан преуспеет в матче с Данией
  • Казахстан — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сложит ли «Реал» полномочия чемпиона против «Мальорки»?
  • «Реал» Мадрид — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.84
  • Экспресс дня 14 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Казахстан — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Рахимова — Утидзима
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  4.66
  • Экспресс дня 15 мая
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры