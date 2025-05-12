Щенсный: Мы хотели приехать в Барселону на год, а затем вернуться играть в гольф

Вратарьподтвердил, что получил от клуба предложение о продлении контракта на два года, но пока не принял окончательного решения.

По словам 35-летнего голкипера, он хочет обсудить этот вопрос с семьей, поскольку для него важно учитывать интересы жены и детей при выборе дальнейшего пути.

«Большинство решений дома принимает моя жена, и я этого нисколько не стыжусь. Мы были полны решимости приехать сюда на год, чтобы попытаться осуществить свои мечты, а затем вернуться и играть в гольф», — приводит слова голкипера Mundo Deportivo.

Агент футболиста Джонатан Барнетт ранее заявлял, что стороны легко смогут прийти к соглашению, и клуб доволен работой Щенсного.

В этом сезоне польский голкипер провел 16 матчей во всех турнирах, восемь из которых сыграл на ноль. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.