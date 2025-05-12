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    Щенсный: Мы хотели приехать в Барселону на год, а затем вернуться играть в гольф

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    Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсный подтвердил, что получил от клуба предложение о продлении контракта на два года, но пока не принял окончательного решения.

    Войцех Щенсный
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    Войцех Щенсный

    По словам 35-летнего голкипера, он хочет обсудить этот вопрос с семьей, поскольку для него важно учитывать интересы жены и детей при выборе дальнейшего пути.

    «Большинство решений дома принимает моя жена, и я этого нисколько не стыжусь. Мы были полны решимости приехать сюда на год, чтобы попытаться осуществить свои мечты, а затем вернуться и играть в гольф», — приводит слова голкипера Mundo Deportivo.

    Агент футболиста Джонатан Барнетт ранее заявлял, что стороны легко смогут прийти к соглашению, и клуб доволен работой Щенсного.

    В этом сезоне польский голкипер провел 16 матчей во всех турнирах, восемь из которых сыграл на ноль. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.

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