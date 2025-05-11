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    Ламин Ямаль: Я сказал маме, что Лига чемпионов проводится каждый год

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    Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал яркую победу над «Реалом» (4:3) в 35-м туре Ла Лиги.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Очевидно, что игра была очень важной. Удивительно, что такая игра получилась после вылета из Лиги чемпионов. Реал не создавал явных моментов. Я сказал маме, что Лига чемпионов проводится каждый год. Мы продолжим бороться, пока не выиграем ее», — приводит слова Ямаля издание AS.

    На 32-й минуте Ямаль сравнял счёт (2:2), после чего «Барселона» вышла вперёд и удержала победу, несмотря на хет-трик Килиана Мбаппе у соперника.

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