Ламин Ямаль: Я сказал маме, что Лига чемпионов проводится каждый год

Вингерпрокомментировал яркую победу над(4:3) в 35-м туре Ла Лиги.

«Очевидно, что игра была очень важной. Удивительно, что такая игра получилась после вылета из Лиги чемпионов. Реал не создавал явных моментов. Я сказал маме, что Лига чемпионов проводится каждый год. Мы продолжим бороться, пока не выиграем ее», — приводит слова Ямаля издание AS.

На 32-й минуте Ямаль сравнял счёт (2:2), после чего «Барселона» вышла вперёд и удержала победу, несмотря на хет-трик Килиана Мбаппе у соперника.

После этой победы «Барселона» за три тура до конца чемпионата опережает «Реал» на семь очков и может оформить чемпионство в следующем матче.