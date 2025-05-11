«Барселона» одержала волевую победу над «Реалом» в сверхрезультативном матче Ла Лиги

В 35-м туре испанской Ла Лигив невероятном по накалу матче обыграла мадридскийсо счетом 4:3.

Уже к 14-й минуте «сливочные» вели со счетом 2:0 после дубля Килиана Мбаппе, забившего на 5-й и 14-й минутах.

На 19-й минуте Эрик Гарсия сократил отставание в счете, еще через 13 минут Ламин Ямаль сделал счет ничейным.

На 34-й минуте «Барселона» была уже впереди после точного удара Рафиньи. Он же на 45-й минуте оформил дубль и сделал счет 4:2 в пользу каталонцев. Также отметим голевые передачи Феррана Торреса в первом, втором и четвертом голе.

На 70-й минуте Килиан Мбаппе оформил хет-трик, но его не хватило «Реалу» даже для того, чтобы завоевать очко.

Календарь и таблица испанской Примеры

Футбол. Испания. Примера Барселона — Реал Мадрид 4:3 Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (пенальти) (5'), 0:2 Килиан Мбаппе (14'), 1:2 Эрик Гарсия (19'), 2:2 Ламин Ямаль (32'), 3:2 Рафаэл Диас (34'), 4:2 Рафаэл Диас (45'), 4:3 Килиан Мбаппе (70') Барселона: Войцех Щенсны, Эрик Гарсия (Эктор Форт, 77'), Пау Кубарси (Андреас Кристенсен, 57'), Иньиго Мартинес, Жерар Мартин (Алекс Бальде, 57'), Френки де Йонг, Даниэль Ольмо (Фермин Лопес, 77'), Педри, Ламин Ямаль, Рафаэл Диас, Ферран Торрес (Гави, 89') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Фран Гарсия, Рауль Асенсио, Джуд Беллингхэм, Даниель Себальос (Лука Модрич, 46'), Федерико Вальверде, Арда Гюлер (Браим Диас, 46'), Орельен Чуаэми, Винисиус Жуниор (Victor Munoz, 88'), Килиан Мбаппе, Лукас Васкес (Эндрик, 84') Предупреждения: Федерико Вальверде (29'), Орельен Чуаэми (36'), Рональд Араухо (44'), Рауль Асенсио (50'), Иньиго Мартинес (54'), Фермин Лопес (80'), Педри (87')

После этого матча у «Барселоны» стало 82 очка, она в шаге от чемпионского титула. «Реал» (75) — второй.