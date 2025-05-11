Обе команды не знают вкуса победы уже не первый тур. Посмотрим, кто соскучился за ней больше.
При этом «Тоттенхэму» ничего доказывать в АПЛ не нужно. Команда вышла в финал Лиги Европы, где может вырвать себе путевку в Лигу чемпионов. «Орлы» также уже ничего не добьются в АПЛ. Впереди у них финал Кубка Англии и они, возможно, будут беречь силы на него.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 3.05 на победу «Тоттенхэма», 3.60 на ничью, 2.25 на победу «Кристал Пэлас».
- Эксперты LiveSport призывают ставить на низкую результативность. Они предложили свои ставки в этом прогнозе.
- ИИ считает, что «Кристал Пэлас» сыграет на победу и по итогу выиграет 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» смотрите на LiveCup.Run.
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