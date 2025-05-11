В 36-м туре АПЛ в Лондонепроведут встречу на «Олимпийском» стадионе. Игра состоится 11 мая в 16:15 мск.

Обе команды не знают вкуса победы уже не первый тур. Посмотрим, кто соскучился за ней больше.

При этом «Тоттенхэму» ничего доказывать в АПЛ не нужно. Команда вышла в финал Лиги Европы, где может вырвать себе путевку в Лигу чемпионов. «Орлы» также уже ничего не добьются в АПЛ. Впереди у них финал Кубка Англии и они, возможно, будут беречь силы на него.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 3.05 на победу «Тоттенхэма», 3.60 на ничью, 2.25 на победу «Кристал Пэлас».

Эксперты LiveSport призывают ставить на низкую результативность. Они предложили свои ставки в этом прогнозе.

ИИ считает, что «Кристал Пэлас» сыграет на победу и по итогу выиграет 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.