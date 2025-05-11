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    Тоттенхэм — Кристал Пэлас. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, АПЛ, 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»
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    «Тоттенхэм»
    11 мая в 36-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Мая 2025 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 16:15 Кристал Пэлас

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» провалили нынешний чемпионат. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице.

    При этом «Тоттенхэм» набрал всего 38 очков в АПЛ. А вот в собственные ворота команда пропустила 57 мячей в 35 матчах.

    Тоттенхэм — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Шпоры» уверенно переиграли «Будё-Глимт» (2:0).

    До того команда не смогла переиграть «Вест Хэм» (1:1). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с теми же норвежцами (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Тоттенхэм» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: Раду Драгусин, Джеймс Мэддисон, Сон Хын Мин, Лукас Бергвалль — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Шпоры» нынче думают только о Лиге Европы. Команда вышла в финал второго по рангу клубного турнира Старого Света.

    Матчи с «орлами» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Тоттенхэм» победил 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Шпоры» уж точно намерены подняться повыше в таблице.

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Орлы» уже давно доигрывают чемпионат. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Кристал Пэлас» набрал 46 зачетных баллов. При этом забила команда 44 мяча в 35 поединках чемпионата Англии.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Орлы» подписали мировую с «лесниками» (1:1).

    До того команда уверенно переиграла «Астон Виллу» (3:0). А вот поединок с «Арсеналом» завершился подписанием мировой (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кристал Пэлас» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Орлы» уже могут спокойно доигрывать сезон. Да и с результативностью у лондонцев не все так позитивно.

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    При этом «Кристал Пэлас» слабоват в плане надежности тылов. Пропустила команда 48 мячей в 35 матчах английского чемпионата.

    В кадровом плане у команды фактически полная идиллия. А вот турнирная мотивация на остаток чемпионата уже фактически отсутствует.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Орлы» постараются воспользоваться проблемами земляков в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Шпоры» не проигрывают 3 матча кряду

    • «Орлы» в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Тоттенхэм» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: «Тоттенхэм» сосредоточен на Лиге Европы, так что явно будет беречь драгоценные силы.

    «Орлы» уже утратили турнирную мотивацию, так что особо надрываться в этой встрече не будут.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тоттенхэм — Кристал Пэлас?

    Матч Тоттенхэм — Кристал Пэлас состоится 11 мая 2025 года в 16:15 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Тоттенхэм — Кристал Пэлас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТМ 2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тоттенхэм — Кристал Пэлас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТМ 2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм — Кристал Пэлас?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тоттенхэм — Кристал Пэлас?

    Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.63.

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    Тоттенхэм — Кристал Пэлас: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 11.05.202516:15. На что ставим? На минимализм!
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