Тоттенхэм — Кристал Пэлас. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, АПЛ, 11 мая 2025 года

11 мая в 36-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» провалили нынешний чемпионат. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице.

При этом «Тоттенхэм» набрал всего 38 очков в АПЛ. А вот в собственные ворота команда пропустила 57 мячей в 35 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Шпоры» уверенно переиграли «Будё-Глимт» (2:0).

До того команда не смогла переиграть «Вест Хэм» (1:1). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с теми же норвежцами (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Тоттенхэм» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Раду Драгусин, Джеймс Мэддисон, Сон Хын Мин, Лукас Бергвалль — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Шпоры» нынче думают только о Лиге Европы. Команда вышла в финал второго по рангу клубного турнира Старого Света.

Матчи с «орлами» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Тоттенхэм» победил 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Шпоры» уж точно намерены подняться повыше в таблице.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Орлы» уже давно доигрывают чемпионат. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Кристал Пэлас» набрал 46 зачетных баллов. При этом забила команда 44 мяча в 35 поединках чемпионата Англии.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Орлы» подписали мировую с «лесниками» (1:1).

До того команда уверенно переиграла «Астон Виллу» (3:0). А вот поединок с «Арсеналом» завершился подписанием мировой (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кристал Пэлас» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» уже могут спокойно доигрывать сезон. Да и с результативностью у лондонцев не все так позитивно.

При этом «Кристал Пэлас» слабоват в плане надежности тылов. Пропустила команда 48 мячей в 35 матчах английского чемпионата.

В кадровом плане у команды фактически полная идиллия. А вот турнирная мотивация на остаток чемпионата уже фактически отсутствует.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Орлы» постараются воспользоваться проблемами земляков в обороне.

Статистика для ставок

«Шпоры» не проигрывают 3 матча кряду

«Орлы» в среднем пропускают чаще гола за матч

«Тоттенхэм» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: «Тоттенхэм» сосредоточен на Лиге Европы, так что явно будет беречь драгоценные силы.

«Орлы» уже утратили турнирную мотивацию, так что особо надрываться в этой встрече не будут.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.63