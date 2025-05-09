Сказка «Будё-Глимт» закончилась: «Тоттенхэм» прагматично вышел в финал Лиги Европы

Где-то за Полярным кругом, в городе, куда редко заглядывает солнце, а футбол давно перестал быть просто игрой, команда Энджа Постекоглу сдала экзамен на взрослость. Ни театра, ни фейерверков. Только результат. В этом и был смысл для «Тоттенхэма» в этой игре.

Футбол. Лига Европы. Полуфинал Будё-Глимт — Тоттенхэм 0:2 Голы: 0:1 Доминик Соланке (63'), 0:2 Педро Порро (69') Будё-Глимт: Никита Хайкин, Бреде Мо (Вилладс Нильсен, 72'), Йостейн Гундерсен, Фредрик Бьёркан, Фредрик Шёвольд, Патрик Берг, Ульрик Салтнес (Сондре Эукленн, 72'), Оле Дидрик Бломберг (Сондре Сёрли, 60'), Хокон Эвьен, Каспер Хёг (Андреас Хельмерсен, 60'), Йенс Хёуге (Исак Дюбвик Мяяття, 84') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Бреннан Джонсон (Папе Сарр, 68'), Ив Биссума, Родриго Бентанкур, Деян Кулушевски, Педро Порро, Ришарлисон (Матис Тель, 61'), Доминик Соланке Предупреждения: Каспер Хёг (26'), Бреннан Джонсон (33'), Гульельмо Викарио (66')

«Тоттенхэм» выиграл 2:0 в Норвегии и 5:1 по сумме двух матчей. Теперь команда Постекоглу отправляется в Бильбао, где их ждёт «Манчестер Юнайтед» в финале. И пусть этот вечер не войдёт в историю как самый яркий в истории клуба, он станет вехой. Потому что здесь и сейчас, в холод и дождь, в условиях, которые больше подходили для хоккея, чем для футбола, лондонцы сыграли как команда, которая всерьёз хочет трофея.

Сопротивление таяло с каждой минутой

Весь антураж кричал: здесь будет бой. Синтетическое поле, промокшее задолго до стартового свистка. 8 200 болельщиков, вооружённых флагами, голосами и верой в сказку. Вернулись Патрик Берг и Хакон Эвьен — два ключевых человека в центре поля. «Будё-Глимт» мечтал о чуде. И начал дерзко: Хауге заработал угловой, Бломберг зарядил в сетку с внешней стороны. Даже Викарио получил устное предупреждение за затяжку времени — настолько сильно давили трибуны.

Фанаты Будё-Глимт globallookpress.com

Но на этом всё. Постекоглу не хотел ввязываться в перестрелку. Он привёз на север прагматизм и уверенность. Идеи, которые будто бы шли вразрез с его философией, но идеально подходили к обстановке. Это был «Тоттенхэм» с каменным лицом.

Хладнокровие без прикрас

Ришарлисон терроризировал левый фланг, раз за разом убегая от Щёвольда. Его навес на Удоджи — момент, который чуть не завершился голом. Соланке проделал колоссальный объём работы, стягивая на себя защитников и выигрывая верх. А Порро едва не поразил левую девятку со штрафного — Хайкин вытащил удар.

В центре поля Бентанкур и Биссума играли будто в доспехах: дисциплина, ответственность, никакой импровизации. Джонсон схлопотал жёлтую — не страшно, скорее напоминание, что напряжение всё же присутствует. Но «Тоттенхэм» контролировал темп достаточно уверенно.

Будё-Глимт — Тоттенхэм globallookpress.com

Соланке и Порро прокладывают дорогу в финал

Второй тайм начался с попыток хозяев поднять темп: Хауге подавал остро, Бьёркан искал Хёга на дальней. Но «Тоттенхэм» умел снимать давление. Один эпизод — и всё менялось. Угловой от Теля, скидка Ромеро, и Соланке вколачивает мяч в сетку с трёх метров. 0:1, плюс три мяча в сумме. А вместе с ними — конец надежде.

Будё-Глимт — Тоттенхэм globallookpress.com

Педро Порро забил тот гол, о котором не мечтают. Он подавал — и вдруг забил. Мяч срезался, перелетел Никиту Хайкина и угодил точно в дальний угол. И трибуны замолчали. 0:2. 5:1 по сумме. Финалист уже был определён.

Будё-Глимт — Тоттенхэм globallookpress.com

«Тоттенхэм» — снова в еврокубковом финале

Постекоглу — человек, которого критиковали за наивность, за идеализм, за образы без содержания — доказал: он умеет меняться. Он умеет ставить задачу выше стиля. Это уже второй еврокубковый финал «Тоттенхэма» за шесть лет. И шанс выиграть трофей впервые за семнадцать лет.

А «Будё-Глимт» уже переписал историю норвежского футбола, в полуфинал еврокубка они вышли первыми в истории своей страны. Но у всего есть предел. Российский кипер Никита Хайкин в ответном матче пару раз выручил свою команду и сыграл, в целом, на своём уровне. Даже второй гол за шиворот едва ли можно назвать ошибкой Хайкина — такое бывает со всеми.

Футбол не всегда требует красоты. Иногда он требует зрелости. В Будё «шпоры» стали взрослее. А впереди — Бильбао. И бой, за которым будут следить все.