Сказка «Будё-Глимт» закончилась: «Тоттенхэм» прагматично вышел в финал Лиги Европы

«Тоттенхэм» выиграл 2:0 в Норвегии и 5:1 по сумме двух матчей. Теперь команда Постекоглу отправляется в Бильбао, где их ждёт «Манчестер Юнайтед» в финале. И пусть этот вечер не войдёт в историю как самый яркий в истории клуба, он станет вехой. Потому что здесь и сейчас, в холод и дождь, в условиях, которые больше подходили для хоккея, чем для футбола, лондонцы сыграли как команда, которая всерьёз хочет трофея.
Сопротивление таяло с каждой минутой
Весь антураж кричал: здесь будет бой. Синтетическое поле, промокшее задолго до стартового свистка. 8 200 болельщиков, вооружённых флагами, голосами и верой в сказку. Вернулись Патрик Берг и Хакон Эвьен — два ключевых человека в центре поля. «Будё-Глимт» мечтал о чуде. И начал дерзко: Хауге заработал угловой, Бломберг зарядил в сетку с внешней стороны. Даже Викарио получил устное предупреждение за затяжку времени — настолько сильно давили трибуны.
Но на этом всё. Постекоглу не хотел ввязываться в перестрелку. Он привёз на север прагматизм и уверенность. Идеи, которые будто бы шли вразрез с его философией, но идеально подходили к обстановке. Это был «Тоттенхэм» с каменным лицом.
Хладнокровие без прикрас
Ришарлисон терроризировал левый фланг, раз за разом убегая от Щёвольда. Его навес на Удоджи — момент, который чуть не завершился голом. Соланке проделал колоссальный объём работы, стягивая на себя защитников и выигрывая верх. А Порро едва не поразил левую девятку со штрафного — Хайкин вытащил удар.
В центре поля Бентанкур и Биссума играли будто в доспехах: дисциплина, ответственность, никакой импровизации. Джонсон схлопотал жёлтую — не страшно, скорее напоминание, что напряжение всё же присутствует. Но «Тоттенхэм» контролировал темп достаточно уверенно.
Соланке и Порро прокладывают дорогу в финал
Второй тайм начался с попыток хозяев поднять темп: Хауге подавал остро, Бьёркан искал Хёга на дальней. Но «Тоттенхэм» умел снимать давление. Один эпизод — и всё менялось. Угловой от Теля, скидка Ромеро, и Соланке вколачивает мяч в сетку с трёх метров. 0:1, плюс три мяча в сумме. А вместе с ними — конец надежде.
Педро Порро забил тот гол, о котором не мечтают. Он подавал — и вдруг забил. Мяч срезался, перелетел Никиту Хайкина и угодил точно в дальний угол. И трибуны замолчали. 0:2. 5:1 по сумме. Финалист уже был определён.
«Тоттенхэм» — снова в еврокубковом финале
Постекоглу — человек, которого критиковали за наивность, за идеализм, за образы без содержания — доказал: он умеет меняться. Он умеет ставить задачу выше стиля. Это уже второй еврокубковый финал «Тоттенхэма» за шесть лет. И шанс выиграть трофей впервые за семнадцать лет.
А «Будё-Глимт» уже переписал историю норвежского футбола, в полуфинал еврокубка они вышли первыми в истории своей страны. Но у всего есть предел. Российский кипер Никита Хайкин в ответном матче пару раз выручил свою команду и сыграл, в целом, на своём уровне. Даже второй гол за шиворот едва ли можно назвать ошибкой Хайкина — такое бывает со всеми.
Футбол не всегда требует красоты. Иногда он требует зрелости. В Будё «шпоры» стали взрослее. А впереди — Бильбао. И бой, за которым будут следить все.