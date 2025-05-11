«Факел» вылетает из турнира и наверняка хотел бы громко стукнуть дверями. Пока что не сильно получается. Правда, в прошлый раз команде удалось сыграть вничью со «Спартаком».
«Локо» будет сосредоточен на том, чтобы продлить свою беспроигрышную серию, которая длится уже 3 тура. При этом «железнодорожники» сыграли два раза подряд вничью.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: ставки принимаются с коэффициентами 2.75 и 2.65 соответственно.
- Эксперты LiveSport считают, что «Локомотив» забьет еще один гвоздь в крышку «Факела». Ставки доступны здесь.
- ИИ предсказал безголевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Факел» — «Локомотив» смотрите на LiveCup.Run.
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