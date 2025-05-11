в Воронеже примет московскийв рамках поединка 28-го тура РПЛ, который состоится 11 мая в 16:30 мск.

«Факел» вылетает из турнира и наверняка хотел бы громко стукнуть дверями. Пока что не сильно получается. Правда, в прошлый раз команде удалось сыграть вничью со «Спартаком».

«Локо» будет сосредоточен на том, чтобы продлить свою беспроигрышную серию, которая длится уже 3 тура. При этом «железнодорожники» сыграли два раза подряд вничью.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: ставки принимаются с коэффициентами 2.75 и 2.65 соответственно.

Эксперты LiveSport считают, что «Локомотив» забьет еще один гвоздь в крышку «Факела». Ставки доступны здесь.

ИИ предсказал безголевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Факел» — «Локомотив» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.