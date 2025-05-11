Факел — Локомотив: ставка за 2.17 и прогноз на матч РПЛ

11 мая в 28-м туре чемпионате России по футболу сыграют «Факел» и «Локомотив». Начало встречи — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Факел»

Турнирное положение: воронежский коллектив уже практически лишился шансов на сохранение прописки в элите.

Сейчас в активе «факелонов» всего 16 очков и последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Команда из Воронежа забила меньше всех в лиге, лишь 12 мячей, а пропустила 39.

Последние матчи: в прошлом туре «огнеопасные» смогли достаточно неожиданно сыграть вничью со «Спартаком» (0:0).

До этого же воронежцы проиграли «Рубину» (1:2), «Ростову» (0:2) и «Акрону» (0:1).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Перед этим «сине-белые» также смогли сыграть вничью с «Ахматом» (0:0).

Не сыграют: травмирован Макс Дзиов.

Состояние команды: подопечным Игоря Шалимова чтобы остаться в РПЛ нужно выигрывать все три игры и надеяться на то, что соперники будут проигрывать. Безусловно, «Факел» проваливает текущий сезон и является худшей командой в лиге.

В этом сезоне как всегда на высоте фанаты «Факела», а вот игра команды оставляет желать лучшего. В любом случае, воронежцы будут главными претендентами на повышение в РПЛ в следующем сезоне.

«Локомотив»

Турнирное положение: московский коллектив, скорее всего, уже все решил для себя в текущем сезоне.

Сейчас у «железнодорожников» 46 очков и шестое место в турнирной таблице. На этой позиции москвичи, наверное, и останутся.

«Красно-зеленые» за 27 матчей смогли забить 44 мяча, а пропустили 38.

Последние матчи: в прошлых турах команда из Москвы сыграла вничью с «Оренбургом» (1:1) и «Ростовом» (1:1).

Также коллектив из столицы России покинул Кубок страны, проиграв «Ростову» (0:2).

Лишь до этого столичная команда смогла в родных стенах разгромить «Пари НН» (3:0).

Не сыграют: травмирован Илья Самошников, дисквалифицированы Евгений Морозов и Артем Тимофеев.

Состояние команды: подопечные Михаила Галактионова с большой долей вероятности финишируют шестыми. Ниже «Локомотив» не опустится, а выше будет подняться крайне сложно.

В целом, учитывая молодой состав команды, «Локомотив» выступил достаточно неплохо. Несмотря на это, в последнее время ходит все больше слухов о возможном увольнении Галактионова со своего поста.

Статистика для ставок

«Факел» не может победить на протяжении 15 матчей

«Локомотив» не может выиграть на протяжении 3 матчей

в последней очной игре «Локомотив» обыграл «Факел» со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.35, а победа «Факела» — в 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.17 и 1.70.

Прогноз: «Факелу» уже некуда отступать, а «Локомотив» будет действовать без особого волнения, поэтому команды вполне могут пробить тотал.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.17.

Прогноз: «Локомотив» все же на порядок сильнее своего соперника и должен побеждать.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.17.