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    «Локомотив» выбьет «Факел» из РПЛ?

    Факел — Локомотив: ставка за 2.17 и прогноз на матч РПЛ

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    «Локомотив»
    11 мая в 28-м туре чемпионате России по футболу сыграют «Факел» и «Локомотив». Начало встречи — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Мая 2025 года

    Факел

  • Воронеж
    •  Факел 16:30 Локомотив

    Локомотив

  • Москва
    •

    «Факел»

    Турнирное положение: воронежский коллектив уже практически лишился шансов на сохранение прописки в элите.

    Сейчас в активе «факелонов» всего 16 очков и последнее место в турнирной таблице РПЛ.

    Факел — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    Команда из Воронежа забила меньше всех в лиге, лишь 12 мячей, а пропустила 39.

    Последние матчи: в прошлом туре «огнеопасные» смогли достаточно неожиданно сыграть вничью со «Спартаком» (0:0).

    До этого же воронежцы проиграли «Рубину» (1:2), «Ростову» (0:2) и «Акрону» (0:1).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Перед этим «сине-белые» также смогли сыграть вничью с «Ахматом» (0:0).

    Не сыграют: травмирован Макс Дзиов.

    Состояние команды: подопечным Игоря Шалимова чтобы остаться в РПЛ нужно выигрывать все три игры и надеяться на то, что соперники будут проигрывать. Безусловно, «Факел» проваливает текущий сезон и является худшей командой в лиге.

    В этом сезоне как всегда на высоте фанаты «Факела», а вот игра команды оставляет желать лучшего. В любом случае, воронежцы будут главными претендентами на повышение в РПЛ в следующем сезоне.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: московский коллектив, скорее всего, уже все решил для себя в текущем сезоне.

    Сейчас у «железнодорожников» 46 очков и шестое место в турнирной таблице. На этой позиции москвичи, наверное, и останутся.

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  • 06/05/2025

    • «Красно-зеленые» за 27 матчей смогли забить 44 мяча, а пропустили 38.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из Москвы сыграла вничью с «Оренбургом» (1:1) и «Ростовом» (1:1).

    Также коллектив из столицы России покинул Кубок страны, проиграв «Ростову» (0:2).

    Лишь до этого столичная команда смогла в родных стенах разгромить «Пари НН» (3:0).

    Не сыграют: травмирован Илья Самошников, дисквалифицированы Евгений Морозов и Артем Тимофеев.

    Состояние команды: подопечные Михаила Галактионова с большой долей вероятности финишируют шестыми. Ниже «Локомотив» не опустится, а выше будет подняться крайне сложно.

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    В целом, учитывая молодой состав команды, «Локомотив» выступил достаточно неплохо. Несмотря на это, в последнее время ходит все больше слухов о возможном увольнении Галактионова со своего поста.

    Статистика для ставок

    • «Факел» не может победить на протяжении 15 матчей

    • «Локомотив» не может выиграть на протяжении 3 матчей

    • в последней очной игре «Локомотив» обыграл «Факел» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.35, а победа «Факела» — в 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.17 и 1.70.

    Прогноз: «Факелу» уже некуда отступать, а «Локомотив» будет действовать без особого волнения, поэтому команды вполне могут пробить тотал.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.17.

    Прогноз: «Локомотив» все же на порядок сильнее своего соперника и должен побеждать.

    Ставка: победа «Локомотива» за 2.17.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Факел — Локомотив?

    Матч Факел — Локомотив состоится 11 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Факел — Локомотив?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: тотал больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Факел — Локомотив?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «тотал больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.17.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Факел — Локомотив?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Факел — Локомотив?

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.35, а победа «Факела» — в 3.40.

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    Факел — Локомотив: прогноз и ставка за 2.17, статистика, коэффициенты матча 11.05.202516:30. «Локомотив» выбьет «Факел» из РПЛ?
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