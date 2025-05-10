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    Луис Энрике«Динамо» Мх — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
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    «Сельта» — «Севилья»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Сельта» и «Севилья» встретятся в матче 35-го тура испанской Примеры. «Кельты» будут принимать соперника на «Балайдос» в Виго. Игра состоится 10 мая в 17:15 мск.

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    «Сельта» ведет борьбу за еврокубки и на данный момент находится в зоне Лиги конференций. В спину дышат «Осасуна» и «Мальорка». Они в двух очках.

    «Севилья» в 6 пунктах от зоны вылета. Таким образом, за 4 тура до конца сезона «андалусийцы» еще не закрыли вопрос о прописке на следующий сезон. При этом гости уже не первый тур не могут победить.

    «Сельта» входит в топ-5 по результатам домашних матчей. «Севилье» предстоит очень непростой поединок.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считаю фаворитом «Сельту» за 1.85. Ставки на «Севилью» принимаются за 4.20. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.65.

    • Эксперты LiveSport ожидают борьбу за очки. Свои две ставки на матч они предложили здесь.

    • Искусственный интеллект ожидает победу «Сельты» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Сельта» — «Севилья» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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