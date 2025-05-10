Сельта — Севилья. Ставка (к.1.86) и прогноз на чемпионат Испании 10 мая 2025 года

10 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Севилья». Начало встречи — 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Севилья», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сельта»

Турнирное положение: в настоящий момент «Сельта» занимает седьмое место в таблице Ла Лиги с 46 очками.

Последние матчи: в прошлом туре «Сельта» уступила в гостях мадридскому «Реалу» со счетом 2:3. Уже к началу второго тайма «сливочные» громили своего соперника с разницей в три мяча, но галисийцы нашли в себе силы отыграться и забить дважды (Хавьер Родригес и Сведберг).

Ранее была домашняя победа над «Вильярреалом» (3:0) и поражение в гостях от «Барселоны» (3:4).

Не сыграют: травмирован — Старфельт (з).

Состояние команды: молодой тренер «Сельты» Клаудио Хиральдес набирает себе вистов и уже привлекает к себе внимание со стороны более именитых клубов. Скромная команда без больших финансовых возможностей сейчас идет на 7-м месте, претендуя на попадание в Лигу Европы и показывая очень результативный футбол.

«Севилья»

Турнирное положение: пока «Севилья» занимает 16-е место в таблице испанской Ла Лиги с 38 очками.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: в 34-м туре «Севилья» не смогла переиграть на своем поле одного из аутсайдеров «Леганес» (2:2). Она играла лучше, имела много моментов, но подвела реализация, соперник при этом использовал оба голевых шанса. В составе «Севильи» отличились Кике Салас и Исаак Ромеро.

До этого было гостевое поражение от «Осасуны» (0:1) и ничья дома с «Алавесом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Варгас (п), Адамс (н), Локонга (п), Кармона (п).

Состояние команды: сезон для «Севильи» складывается очень неудачно, команда постоянно балансирует возле зоны вылета. В середине апреля в отставку был отправлен Гарсия Пимьента, а на его место был назначен опытный Хоакин Капаррос, который ранее уже дважды в прежние годы возглавлял андалусийцев. Пока под его руководством команда провела три матча и набрала всего два очка.

Статистика для ставок

В первом круге «Севилья» была сильнее на своем поле (1:0)

В прошлом сезоне «Сельта» сыграла дома вничью (1:1), а в гостях победила (2:1)

В позапрошлом сезоне обе встречи завершились ничейным исходом (1:1, 2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сельты» дают 1,82, а на «Севилью» — 4,50, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,86, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

Прогноз: сейчас основной задачей Капарроса является налаживание игры в обороне «Севильи», которая до него была просто бездарной. В этом смысле уже есть подвижки, игра сзади стала более целостной. Скорее всего, гости будут играть в закрытый футбол и постараются увезти хотя бы очко.

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,86.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: «Севилья» выиграет с форой 0 за 3,40.