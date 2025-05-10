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    «Севилья» упрется против галисийцев

    Сельта — Севилья. Ставка (к.1.86) и прогноз на чемпионат Испании 10 мая 2025 года

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    Хоакин Капаррос снова тренирует «Севилью»
    10 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Севилья». Начало встречи — 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Севилья», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Мая 2025 года

    Сельта

  • Виго
    •  Сельта 17:15 Севилья

    Севилья

  • Севилья
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    «Сельта»

    Турнирное положение: в настоящий момент «Сельта» занимает седьмое место в таблице Ла Лиги с 46 очками.

    Последние матчи: в прошлом туре «Сельта» уступила в гостях мадридскому «Реалу» со счетом 2:3. Уже к началу второго тайма «сливочные» громили своего соперника с разницей в три мяча, но галисийцы нашли в себе силы отыграться и забить дважды (Хавьер Родригес и Сведберг).

    Сельта — Севилья: коэффициенты букмекеров

    Ранее была домашняя победа над «Вильярреалом» (3:0) и поражение в гостях от «Барселоны» (3:4).

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    • Не сыграют: травмирован — Старфельт (з).

    Состояние команды: молодой тренер «Сельты» Клаудио Хиральдес набирает себе вистов и уже привлекает к себе внимание со стороны более именитых клубов. Скромная команда без больших финансовых возможностей сейчас идет на 7-м месте, претендуя на попадание в Лигу Европы и показывая очень результативный футбол.

    «Севилья»

    Турнирное положение: пока «Севилья» занимает 16-е место в таблице испанской Ла Лиги с 38 очками.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Последние матчи: в 34-м туре «Севилья» не смогла переиграть на своем поле одного из аутсайдеров «Леганес» (2:2). Она играла лучше, имела много моментов, но подвела реализация, соперник при этом использовал оба голевых шанса. В составе «Севильи» отличились Кике Салас и Исаак Ромеро.

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    До этого было гостевое поражение от «Осасуны» (0:1) и ничья дома с «Алавесом» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Варгас (п), Адамс (н), Локонга (п), Кармона (п).

    Состояние команды: сезон для «Севильи» складывается очень неудачно, команда постоянно балансирует возле зоны вылета. В середине апреля в отставку был отправлен Гарсия Пимьента, а на его место был назначен опытный Хоакин Капаррос, который ранее уже дважды в прежние годы возглавлял андалусийцев. Пока под его руководством команда провела три матча и набрала всего два очка.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Севилья» была сильнее на своем поле (1:0)

    • В прошлом сезоне «Сельта» сыграла дома вничью (1:1), а в гостях победила (2:1)

    • В позапрошлом сезоне обе встречи завершились ничейным исходом (1:1, 2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Сельты» дают 1,82, а на «Севилью» — 4,50, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,86, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

    Прогноз: сейчас основной задачей Капарроса является налаживание игры в обороне «Севильи», которая до него была просто бездарной. В этом смысле уже есть подвижки, игра сзади стала более целостной. Скорее всего, гости будут играть в закрытый футбол и постараются увезти хотя бы очко.

    Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,86.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: «Севилья» выиграет с форой 0 за 3,40.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сельта — Севилья?

    Матч Сельта — Севилья состоится 10 мая 2025 года в 17:15 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Сельта — Севилья?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сельта — Севилья?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 1.86.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сельта — Севилья?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сельта — Севилья?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Сельты» дают 1,82, а на «Севилью» — 4,50, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

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    Сельта — Севилья: прогноз и ставка за 1.86, статистика, коэффициенты матча 10.05.202517:15. «Севилья» упрется против галисийцев
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