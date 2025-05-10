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    Луис Энрике«Динамо» Мх — «Зенит» 0:1. Онлайн, прямая трансляция
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    «Бенфика» — «Спортинг»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Португалия Бенфика Спортинг Лиссабон
    В 33-м туре португальской Примейры «Бенфика» примет «Спортинг» на стадионе «Эштадиу да Луж». Дерби Лиссабона состоится 10 мая в 10:00 по мск.

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    Помимо мощной вывески дерби есть также вопрос чемпионства. Команды идут нога в ногу, имея по 78 очков. Победа сегодня снимет вопрос о чемпионстве.

    Команды подошли к матчу в хорошей форме. Хозяева выиграли 3 матча подряд, гости — четыре. Что касается очных встреч, то «орлы» отобрали у «львов» Кубок лиги, выиграв по пенальти в финале. «Спортинг» постарается взять реванш и выиграть более важный титул.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают «Бенфику» фаворитом встречи с коэффициентом 2.29, на победу «Спортинга» они предлагают поставить за 3.05, на ничью — за 3.35.

    • На LiveSport вышел прогноз экспертов с двумя ставками. Они считают, что «львы» вполне могут оформить чемпионство уже в этом туре.

    • Искусственный интеллект поставил на победу «Бенфики» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Бенфика» — «Спортинг» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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