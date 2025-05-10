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    Сможет ли «Спортинг» досрочно стать чемпионом?

    Бенфика — Спортинг. Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, Примейра, 10 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Спортинг»
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    Виктор Дьёкереш
    10 мая в 33-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Бенфика» и «Спортинг». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Спортинг», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 10 Мая 2025 года

    Бенфика

  • Лиссабон
    •  Бенфика 20:00 Спортинг

    Спортинг

  • Лиссабон
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    «Бенфика»

    Турнирное положение: «Орлы» сражаются за чемпионство. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Бенфика» лишь по дополнительным показателям отстает от «Спортинга». А вот забила команда 82 мяча в 32 поединках чемпионата.

    Бенфика — Спортинг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» одолели «Эшторил» (2:1).

    До того команда устроила форменный разгром АВС (6:0). При этом чуть ранее она переиграла еще и скромный «Тирсенсе» (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Бенфика» забила 17 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: Александр Ба, Ренату Санчеш — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Орлы» нынче находятся на подъеме. Команда победила в 4 своих последних поединках.

    Матчи со «Спортингом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Бенфика» уступила 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Орлы» должны воспользоваться преимуществом своего поля.

    «Спортинг»

    Турнирное положение: «Львы» несутся к чемпионскому титулу. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Спортинг» по дополнительным показателям опережают «Бенфику». При этом в собственные ворота команда пропустила 26 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла натужную викторию. «Львы» переиграли «Жил Висенте» (2:1).

    До того команда буквально деклассировала «Боавишту» (5:0). Да и поединок с «Риу Аве» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Спортинг» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Даниэль Браганса — травмирован.

    Состояние команды: «Львы» нынче находятся на подъеме. Команда победила уже 5 раз кряду.

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    При этом «Спортинг» весьма преуспевает в плане реализации. «Львы» настреляли 85 мячей в 32 матчах Примейры.

    В кадровом плане у команды нынче весьма позитивная ситуация. Основные исполнители в строю, да и Виктор Дьёкереш настрелял 38 мячей в текущем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Львы» в случае победы станут чемпионами страны.

    Статистика для ставок

    • Обе команды пропускают в среднем реже гола за матч

    • И те, и другие в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

    • «Орлы» уже полтора года не обыгрывают «Спортинг»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: Номинальные гости шикарно атакуют, да и Дьёкереш явно скажет свое веское слово.

    «Спортинг» нынче находится в приличных кондициях, к тому же в последнее время успешно противостоит «Бенфике».

    Ставка: Победа «Спортинга» за 3.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бенфика — Спортинг?

    Матч Бенфика — Спортинг состоится 10 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Бенфика — Спортинг?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бенфика — Спортинг?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 3.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бенфика — Спортинг?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бенфика — Спортинг?

    Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.30.

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    Бенфика — Спортинг: прогноз и ставка за 3.30, статистика, коэффициенты матча 10.05.202520:00. Сможет ли «Спортинг» досрочно стать чемпионом?
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