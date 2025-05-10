Бенфика — Спортинг. Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, Примейра, 10 мая 2025 года

Бенфика
Спортинг
«Бенфика»
Турнирное положение: «Орлы» сражаются за чемпионство. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.
При этом «Бенфика» лишь по дополнительным показателям отстает от «Спортинга». А вот забила команда 82 мяча в 32 поединках чемпионата.
Бенфика — Спортинг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» одолели «Эшторил» (2:1).
До того команда устроила форменный разгром АВС (6:0). При этом чуть ранее она переиграла еще и скромный «Тирсенсе» (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Бенфика» забила 17 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: Александр Ба, Ренату Санчеш — травмированы.
Состояние команды: «Орлы» нынче находятся на подъеме. Команда победила в 4 своих последних поединках.
Матчи со «Спортингом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Бенфика» уступила 3 раза при 2 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Орлы» должны воспользоваться преимуществом своего поля.
«Спортинг»
Турнирное положение: «Львы» несутся к чемпионскому титулу. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Спортинг» по дополнительным показателям опережают «Бенфику». При этом в собственные ворота команда пропустила 26 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла натужную викторию. «Львы» переиграли «Жил Висенте» (2:1).
До того команда буквально деклассировала «Боавишту» (5:0). Да и поединок с «Риу Аве» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Спортинг» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: Даниэль Браганса — травмирован.
Состояние команды: «Львы» нынче находятся на подъеме. Команда победила уже 5 раз кряду.
При этом «Спортинг» весьма преуспевает в плане реализации. «Львы» настреляли 85 мячей в 32 матчах Примейры.
В кадровом плане у команды нынче весьма позитивная ситуация. Основные исполнители в строю, да и Виктор Дьёкереш настрелял 38 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Львы» в случае победы станут чемпионами страны.
Статистика для ставок
- Обе команды пропускают в среднем реже гола за матч
- И те, и другие в среднем забивают чаще 2 мячей за матч
- «Орлы» уже полтора года не обыгрывают «Спортинг»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.
- 1.85Милан — Болонья: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.35ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.00Динамо Мх — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: Номинальные гости шикарно атакуют, да и Дьёкереш явно скажет свое веское слово.
«Спортинг» нынче находится в приличных кондициях, к тому же в последнее время успешно противостоит «Бенфике».
Ставка: Победа «Спортинга» за 3.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.50