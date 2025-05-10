Бенфика — Спортинг. Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, Примейра, 10 мая 2025 года

10 мая в 33-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Бенфика» и «Спортинг». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Спортинг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Орлы» сражаются за чемпионство. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

При этом «Бенфика» лишь по дополнительным показателям отстает от «Спортинга». А вот забила команда 82 мяча в 32 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» одолели «Эшторил» (2:1).

До того команда устроила форменный разгром АВС (6:0). При этом чуть ранее она переиграла еще и скромный «Тирсенсе» (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Бенфика» забила 17 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Александр Ба, Ренату Санчеш — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Орлы» нынче находятся на подъеме. Команда победила в 4 своих последних поединках.

Матчи со «Спортингом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Бенфика» уступила 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Орлы» должны воспользоваться преимуществом своего поля.

«Спортинг»

Турнирное положение: «Львы» несутся к чемпионскому титулу. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Спортинг» по дополнительным показателям опережают «Бенфику». При этом в собственные ворота команда пропустила 26 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла натужную викторию. «Львы» переиграли «Жил Висенте» (2:1).

До того команда буквально деклассировала «Боавишту» (5:0). Да и поединок с «Риу Аве» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Спортинг» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Даниэль Браганса — травмирован.

Состояние команды: «Львы» нынче находятся на подъеме. Команда победила уже 5 раз кряду.

При этом «Спортинг» весьма преуспевает в плане реализации. «Львы» настреляли 85 мячей в 32 матчах Примейры.

В кадровом плане у команды нынче весьма позитивная ситуация. Основные исполнители в строю, да и Виктор Дьёкереш настрелял 38 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Львы» в случае победы станут чемпионами страны.

Статистика для ставок

Обе команды пропускают в среднем реже гола за матч

И те, и другие в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

«Орлы» уже полтора года не обыгрывают «Спортинг»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: Номинальные гости шикарно атакуют, да и Дьёкереш явно скажет свое веское слово.

«Спортинг» нынче находится в приличных кондициях, к тому же в последнее время успешно противостоит «Бенфике».

Ставка: Победа «Спортинга» за 3.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50