Гол Уоткинса обеспечил «Астон Вилле» победу над «Борнмутом»

обыграла(1:0) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

Единственный гол «львы» забили на 45+6-й минуте благодаря точному удару Олли Уоткинса.

Футбол. Англия. Премьер-лига Борнмут — Астон Вилла 0:1 Гол: 0:1 Олли Уоткинс (45 + 6') Борнмут: Кепа Аррисабалага, Адам Смит (Дэвид Брукс, 70'), Илья Забарный (Хулиан Араухо, 88'), Милош Керкез (Дэниэл Джеббисон, 88'), Тайлер Адамс (Маркос Сенеси, 76'), Льюис Кук, Маркус Таверньер, Алекс Скотт (Джастин Клюйверт, 46'), Дин Хейзен, Энтойн Семеньо, Эванилсон Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара, Лука Динь, Тайрон Мингс (Пау Торрес, 70'), Эзри Конса, Джейкоб Рэмси, Марко Асенсио (Джон МакГинн, 70'), Амаду Онана, Мэтти Кэш, Олли Уоткинс, Морган Роджерс (Ян Матсен, 89') Предупреждения: Алекс Скотт (27'), Марко Асенсио (28'), Адам Смит (45 + 4'), Дамиан Эмилиано Мартинес (45 + 5'), Джейкоб Рэмси (45 + 5'), Илья Забарный (78'), Джейкоб Рэмси (80'), Дин Хейзен (83'), Эзри Конса (90 + 1')

После этого матча «Астон Вилла» занимает 6-е место в таблице с 63 очками в активе. «Борнмут» — на 10-й позиции (53).