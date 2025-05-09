Хаби Алонсо — об уходе из «Байера»: Это было долгое, значимое и успешное время в клубе

прокомментировал уход с поста главного тренера

«Это подходящий момент, чтобы объявить об этом, поскольку мы всегда были с клубом в хороших отношениях. Мы должны наслаждаться этим моментом со смешанными чувствами, это очень эмоционально! Я разговаривал с игроками и персоналом, и это было нелегко.

У нас была отличная связь, и это было ключевым моментом. Они верили в меня. Я хочу как следует попрощаться с ними в эти выходные. Это было долгое, значимое и успешное время в клубе. Я хочу вернуть уважение, которое проявлялось ко мне до самого последнего дня», — приводит слова Алонсо журналист Бен Джейкобс.

Напомним, что «Байер» под руководством Хаби Алонсо выиграл чемпионат Германии сезона 2023/2024, не проиграв ни одного матча.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что специалист возглавит мадридский «Реал».