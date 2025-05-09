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    «Милан»«Милан» — «Болонья». Онлайн, прямая трансляция
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    Хаби Алонсо — об уходе из «Байера»: Это было долгое, значимое и успешное время в клубе

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    Хаби Алонсо прокомментировал уход с поста главного тренера «Байера».

    Хаби Алонсо покинул «Байер»
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    Хаби Алонсо покинул «Байер»

    «Это подходящий момент, чтобы объявить об этом, поскольку мы всегда были с клубом в хороших отношениях. Мы должны наслаждаться этим моментом со смешанными чувствами, это очень эмоционально! Я разговаривал с игроками и персоналом, и это было нелегко.

    У нас была отличная связь, и это было ключевым моментом. Они верили в меня. Я хочу как следует попрощаться с ними в эти выходные. Это было долгое, значимое и успешное время в клубе. Я хочу вернуть уважение, которое проявлялось ко мне до самого последнего дня», — приводит слова Алонсо журналист Бен Джейкобс.

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    • Напомним, что «Байер» под руководством Хаби Алонсо выиграл чемпионат Германии сезона 2023/2024, не проиграв ни одного матча.

    Ранее в СМИ сообщалось о том, что специалист возглавит мадридский «Реал».

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