«Байер» объявил об уходе Хаби Алонсо с поста главного тренера по окончании сезона

Главный тренерпокинет клуб по окончании сезона-2024/25.

Как сообщает пресс-служба леверкузенцев, клуб удовлетворил просьбу испанского специалиста о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до лета 2026 года. Имя преемника Алонсо будет объявлено в ближайшее время.

Алонсо подтвердил своё решение на пресс-конференции перед домашним матчем с «Боруссией» из Дортмунда, отметив, что это было непростое, но обдуманное решение, принятое в диалоге с руководством клуба.

Хаби Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года, когда команда находилась в нижней части турнирной таблицы. В сезоне-2023/24 «Байер» впервые стал чемпионом Германии, выиграл Кубок страны и дошёл до финала Лиги Европы, завершив внутренний сезон без поражений.