«Вольфсбург» набрал 39 очков и по идее этого хватит, чтобы в оставшихся матчах не иметь риска вылететь из турнира. Текущая форма «волков» оставляет желать лучшего. У них 4 поражения в 5 матчах без единой победы.
«Хоффенхайму» недостаточно того, что у него есть. Клуб имеет 31 очко и занимает 15-е место. Для обеспечения безопасности необходимо победить хотя бы один раз. Именно это гости и будут пытаться сделать. В прошлом туре они сыграли 4:4 с «Боруссией» Менхенгладбах, а последняя победа у них была 4 тура назад.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают фаворитом «Вольфсбург» за 2.37, за 2.80 можно поставить на победу «Хоффенхайма».
- Эксперты LiveSport рассчитывают на голы и предложили соответствующие ставки на игру. Их можно посмотреть здесь.
- Искусственный интеллект поставил на крупную победу «волков» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вольфсбург» — «Хоффенхайм» смотрите на LiveCup.Run.
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