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    «Вольфсбург» — «Хоффенхайм»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Вольфсбург» и «Хоффенхайм» встретятся в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги. Начало встречи в 21:30 мск.

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    «Вольфсбург» набрал 39 очков и по идее этого хватит, чтобы в оставшихся матчах не иметь риска вылететь из турнира. Текущая форма «волков» оставляет желать лучшего. У них 4 поражения в 5 матчах без единой победы.

    «Хоффенхайму» недостаточно того, что у него есть. Клуб имеет 31 очко и занимает 15-е место. Для обеспечения безопасности необходимо победить хотя бы один раз. Именно это гости и будут пытаться сделать. В прошлом туре они сыграли 4:4 с «Боруссией» Менхенгладбах, а последняя победа у них была 4 тура назад.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают фаворитом «Вольфсбург» за 2.37, за 2.80 можно поставить на победу «Хоффенхайма».

    • Эксперты LiveSport рассчитывают на голы и предложили соответствующие ставки на игру. Их можно посмотреть здесь.

    • Искусственный интеллект поставил на крупную победу «волков» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вольфсбург» — «Хоффенхайм» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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