«Штутгарт» и «Лейпциг» победителя не выявят?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 1.71

15 марта в 26-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 21:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Штутгарт — РБ Лейпциг с коэффициентом для ставки за 1.92.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 47 очков за 25 встреч при разнице мячей 50:34.

Последние матчи: в последнем матче швабы проиграли «Порту» со счетом 1:2 в 1/8 финала Лиги Европы.

До того команда сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) и обыграли «Вольфсбург» (4:0) в Бундеслиге.

Не сыграют: травмированы — Йованович, Вангоман.

Состояние команды: «Штутгарт» несмотря на борьбу на несколько фронтов бьется за место в топ-4 Бундеслиги.

Команда отстает от занимающих 3-е место «Хоффенхайма» на два очка и идет вровень с «Лейпцигом», который швабы обгоняют только по дополнительным показателям.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «РБ Лейпциг» занимает 5-е место в Бундеслиге, набрав 47 баллов за 25 туров при разнице голов 48:34.

Последние матчи: в предыдущем матче «быки» обыграли «Аугсбург» со счетом 2:1 в Бундеслиге.

До того команда одержала победу над «Гамбургом» (2:1) и сыграла вничью с «Боруссией» из Дортмунда (2:2).

Не сыграют: травмированы — Шлагер, Гулачи, Сани, Неделькович, Гебель, Удраго.

Состояние команды: «Лейпциг» несмотря на не самые стабильные результаты по-прежнему бьется за место в топ-4 Бундеслиги.

Команда идет вровень со своими соперниками по матчу, но уступает по дополнительным показателям.

Статистика для ставок

«Штутгарт» не проигрывал в четырех последних встречах Бундеслиги

«Лейпциг» не проигрывал в пяти последних матчах в рамках Бундеслиги

В последнем очном матче победителем вышел «Лейпциг», обыграв швабов со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу швабов ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 4.00, а победа «Лейпцига» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с диаметрально противоположными коэффициентами — 1.37 и 2.85.

Прогноз: Обе команды умеют и любят играть результативно и этот матч вряд ли станет исключением.

Ставка: Тотал больше 3,5 за 1.92.

Прогноз: также можно поставить на то, что в этом матче команды не выявят победителя

Ставка: Ничья за 4.00.