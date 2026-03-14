15 марта в 26-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 21:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Штутгарт — РБ Лейпциг с коэффициентом для ставки за 1.92.
«Штутгарт»
Турнирное положение: «Штутгарт» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 47 очков за 25 встреч при разнице мячей 50:34.
Последние матчи: в последнем матче швабы проиграли «Порту» со счетом 1:2 в 1/8 финала Лиги Европы.
До того команда сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) и обыграли «Вольфсбург» (4:0) в Бундеслиге.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: травмированы — Йованович, Вангоман.
Состояние команды: «Штутгарт» несмотря на борьбу на несколько фронтов бьется за место в топ-4 Бундеслиги.
Команда отстает от занимающих 3-е место «Хоффенхайма» на два очка и идет вровень с «Лейпцигом», который швабы обгоняют только по дополнительным показателям.
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: «РБ Лейпциг» занимает 5-е место в Бундеслиге, набрав 47 баллов за 25 туров при разнице голов 48:34.
Последние матчи: в предыдущем матче «быки» обыграли «Аугсбург» со счетом 2:1 в Бундеслиге.
До того команда одержала победу над «Гамбургом» (2:1) и сыграла вничью с «Боруссией» из Дортмунда (2:2).
Не сыграют: травмированы — Шлагер, Гулачи, Сани, Неделькович, Гебель, Удраго.
Состояние команды: «Лейпциг» несмотря на не самые стабильные результаты по-прежнему бьется за место в топ-4 Бундеслиги.
Команда идет вровень со своими соперниками по матчу, но уступает по дополнительным показателям.
Статистика для ставок
- «Штутгарт» не проигрывал в четырех последних встречах Бундеслиги
- «Лейпциг» не проигрывал в пяти последних матчах в рамках Бундеслиги
- В последнем очном матче победителем вышел «Лейпциг», обыграв швабов со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу швабов ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 4.00, а победа «Лейпцига» — в 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с диаметрально противоположными коэффициентами — 1.37 и 2.85.
Прогноз: Обе команды умеют и любят играть результативно и этот матч вряд ли станет исключением.
Ставка: Тотал больше 3,5 за 1.92.
Прогноз: также можно поставить на то, что в этом матче команды не выявят победителя
Ставка: Ничья за 4.00.