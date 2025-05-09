Вольфсбург — Хоффенхайм: ставка и прогноз с коэффициентом 1.82 на матч 9 мая 2025 года

В матче 33-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле примет «Хоффенхайм». Встреча пройдет 9 мая и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Хоффенхайм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Вольфсбург» по итогам 32-х туров чемпионата Германии набрал 39 очков и уже лишен серьезных турнирных задач.

Команда занимает 12-ю позицию с отставанием в 11 очков от зоны еврокубков (топ-6) и с отрывом в 13 баллов от зоны плей-офф за выживание в элитном дивизионе (16-е место),

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура национального первенства клуб на чужом поле был разгромлен дортмундской «Боруссией» (0:4).

Перед этим в поединке 31-го тура Бундеслиги коллектив также остался без баллов, потерпев минимальное поражение от «Фрайбурга» в домашних стенах (0:1).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Паредес, Брогер, Сванберг и Борнау, дисквалифицирован — Арнольд.

Состояние команды: в семи предыдущих матчах, которые пришлись на первенство Германии, «Вольфсбург» проиграл шесть раз при одной ничьей.

Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, пусть и на своем поле, тем не менее, стоит учесть, что соперник уж точно не превосходит их в классе.

Мохамед Амура — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 10-ю голами.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Хоффенхайм» по итогам 32-х туров чемпионата Германии набрал 31 балл и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 25-ю позицию с отрывом в пять очков от зоны плей-офф за выживание (16-е место), а также в шесть баллов от зоны вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура немецкого первенства клуб в чужих стенах сыграл вничью с гладбахской «Боруссией» (4:4).

Перед этим «Крестьяне» также остались без баллов, когда снова-таки в чужих стенах в 31-м туре не нашли контраргументов против дортмундской «Боруссии» — 2:3.

Не сыграют: травмированы — Бауманн, Жандри, Промель и Кабак, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми предыдущих матчах, которые пришлись на немецкое первенство, «Хоффенхайм» выиграл лишь раз при четырех поражениях и трех ничьих.

Это сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, перспективы сыграть хотя бы вничью все же немалы, если учесть отсутствие мотивации у соперника.

Андрей Крамарич — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Вольфсбург» проиграл

в трех последних матчах «Хоффенхайма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Хоффенхайма» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.20. Ничья — в 3.70, победа «Хоффенхайма» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали обе команды, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Хоффенхайма».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35