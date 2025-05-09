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    Вольфсбург — Хоффенхайм: ставка и прогноз с коэффициентом 1.82 на матч 9 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Хоффенхайм»
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    Андрей Крамарич
    В матче 33-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле примет «Хоффенхайм». Встреча пройдет 9 мая и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Хоффенхайм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Мая 2025 года

    Вольфсбург

  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 21:30 Хоффенхайм

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Вольфсбург» по итогам 32-х туров чемпионата Германии набрал 39 очков и уже лишен серьезных турнирных задач.

    Команда занимает 12-ю позицию с отставанием в 11 очков от зоны еврокубков (топ-6) и с отрывом в 13 баллов от зоны плей-офф за выживание в элитном дивизионе (16-е место),

    Вольфсбург — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура национального первенства клуб на чужом поле был разгромлен дортмундской «Боруссией» (0:4).

    Перед этим в поединке 31-го тура Бундеслиги коллектив также остался без баллов, потерпев минимальное поражение от «Фрайбурга» в домашних стенах (0:1).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Паредес, Брогер, Сванберг и Борнау, дисквалифицирован — Арнольд.

    Состояние команды: в семи предыдущих матчах, которые пришлись на первенство Германии, «Вольфсбург» проиграл шесть раз при одной ничьей.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, пусть и на своем поле, тем не менее, стоит учесть, что соперник уж точно не превосходит их в классе.

    Мохамед Амура — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 10-ю голами.

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Хоффенхайм» по итогам 32-х туров чемпионата Германии набрал 31 балл и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 25-ю позицию с отрывом в пять очков от зоны плей-офф за выживание (16-е место), а также в шесть баллов от зоны вылета (17-18-я строчки).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура немецкого первенства клуб в чужих стенах сыграл вничью с гладбахской «Боруссией» (4:4).

    Перед этим «Крестьяне» также остались без баллов, когда снова-таки в чужих стенах в 31-м туре не нашли контраргументов против дортмундской «Боруссии» — 2:3.

    Не сыграют: травмированы — Бауманн, Жандри, Промель и Кабак, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми предыдущих матчах, которые пришлись на немецкое первенство, «Хоффенхайм» выиграл лишь раз при четырех поражениях и трех ничьих.

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    Это сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, перспективы сыграть хотя бы вничью все же немалы, если учесть отсутствие мотивации у соперника.

    Андрей Крамарич — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 11-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Вольфсбург» проиграл

    • в трех последних матчах «Хоффенхайма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Хоффенхайма» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.20. Ничья — в 3.70, победа «Хоффенхайма» — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали обе команды, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Хоффенхайма».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вольфсбург — Хоффенхайм?

    Матч Вольфсбург — Хоффенхайм состоится 09 мая 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Вольфсбург — Хоффенхайм?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вольфсбург — Хоффенхайм?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.82.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вольфсбург — Хоффенхайм?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вольфсбург — Хоффенхайм?

    Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.20. Ничья — в 3.70, победа «Хоффенхайма» — в 3.05.

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    Вольфсбург — Хоффенхайм: прогноз и ставка за 1.82, статистика, коэффициенты матча 09.05.202521:30. Оформит ли «Хоффенхайм» прописку в элите?
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