Точилин: У меня нет сомнений, что «Динамо» будет хорошо мотивировано на матч со «Спартаком»

Ветеранвысказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ между «бело-голубыми» и

«Шансы "бело-голубых" на победу? Такие матчи всегда нужно выносить за скобки, потому что независимо от того, кто какие задачи решает, цена трех очков возрастает. В "Динамо" произошли изменения в связи с уходом Лички. Руководство рассчитывает на то, что команда встряхнется. И матч со "Спартаком" покажет, насколько это решение себя оправдает. Поэтому во всех аспектах матч будет интересным. Есть много интриг.

У Ролана Гусева нет большого тренерского опыта? У него есть хорошее футбольное прошлое. Как он отмечал, для него всегда были принципиальными матчи против "Спартака". Думаю, что он найдет нужные слова для команды. Поэтому у меня нет сомнений, что хозяева будут хорошо мотивированы на этот матч. А если говорить о тактических моментах, то для Гусева это будет очень хорошая возможность зарекомендовать себя на высоком уровне», — цитирует Точилина «Евро-Футбол.Ру».

После 27-и туров в РПЛ «Динамо» занимает 5-е место в таблице с 50-ю очками в активе, а «Спартак» на 4-й позиции с 51-м баллом. Встреча между этими командами состоится 11-го мая в 19:30 мск.