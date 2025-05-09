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    Нгамале: Если «Динамо» заберется в тройку, то проделанная работа была не за зря

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    Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамале высказался о положении команды в турнирной таблице.

    Муми Нгамале
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    Муми Нгамале

    «У нас осталось три игры, и каждая из них важна, учитывая медальную гонку. Если подойдем к каждому матчу с той ментальностью и желанием, качеством игры, что были в матче с "Крыльями Советов", у нас будут шансы выиграть медали.

    Если мы заберемся в тройку, то проделанная работа на протяжении всего сезона была не за зря. Так что постараемся сделать все для победы в оставшихся матчах», — цитирует Нгамале «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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