Нгамале: Если «Динамо» заберется в тройку, то проделанная работа была не за зря

Нападающий московскоговысказался о положении команды в турнирной таблице.

«У нас осталось три игры, и каждая из них важна, учитывая медальную гонку. Если подойдем к каждому матчу с той ментальностью и желанием, качеством игры, что были в матче с "Крыльями Советов", у нас будут шансы выиграть медали.

Если мы заберемся в тройку, то проделанная работа на протяжении всего сезона была не за зря. Так что постараемся сделать все для победы в оставшихся матчах», — цитирует Нгамале «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.