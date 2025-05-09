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    Глава совдира «Динамо»: В медали верим

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    Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о предстоящем матче против «Спартака».

    Дмитрий Гафин
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    Дмитрий Гафин

    «Матчи со "Спартаком" — всегда ключевые и принципиальные. Нам очень неприятно от того факта, что до сих пор продолжается неудачная серия игр против "Спартака", очень давно не выигрывали. А Ролан Александрович имеет существенный победный опыт в играх против принципиального соперника, для него это не просто название, а действительно красная тряпка. Поэтому верим, что этот настрой передастся футболистам и они выйдут на следующий матч с особой энергией.

    В медали верим. Будущее Гусева? Мы идем от игры к игре, а если говорить о матче в Самаре, то от тайма к тайму. Мы концентрируемся на каждом следующем матче и его результате. В конце сезона примем решение», — цитирует Гафина «Матч ТВ».

    Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится 11-го мая в 19:30 мск.

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