Глава совдира «Динамо»: В медали верим

Глава совета директороввысказался о предстоящем матче против

«Матчи со "Спартаком" — всегда ключевые и принципиальные. Нам очень неприятно от того факта, что до сих пор продолжается неудачная серия игр против "Спартака", очень давно не выигрывали. А Ролан Александрович имеет существенный победный опыт в играх против принципиального соперника, для него это не просто название, а действительно красная тряпка. Поэтому верим, что этот настрой передастся футболистам и они выйдут на следующий матч с особой энергией.

В медали верим. Будущее Гусева? Мы идем от игры к игре, а если говорить о матче в Самаре, то от тайма к тайму. Мы концентрируемся на каждом следующем матче и его результате. В конце сезона примем решение», — цитирует Гафина «Матч ТВ».

Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится 11-го мая в 19:30 мск.