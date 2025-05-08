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    Эммануэль Пети — о «ПСЖ»: Раньше выключал телевизор из-за этих парней

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    Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Эммануэль Пети признался, что изменил свое отношение к «ПСЖ» после работы главного тренера Луиса Энрике.

    Эммануэль Пети — о «ПСЖ»: Раньше выключал телевизор из-за этих парней
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    «Мне действительно нравится то, как выглядит команда, хотя в течение многих лет я считал клуб отвратительным в целом из-за его высокомерия. Раньше я даже выключал телевизор. Но сейчас у меня сложилось впечатление, что были даны инструкции по изменению имиджа клуба. Я аплодирую Луису Энрике», — приводит слова Пети RMC Sport.

    В этом сезоне «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике добился значительных успехов: команда вышла в финал Лиги чемпионов, дважды обыграв лондонский «Арсенал» (1:0, 2:1), и продолжает борьбу за трофеи на внутренней арене.

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    • На данный момент «ПСЖ» занимает первое место в Лиге 1 и готовится к финалу Лиги чемпионов, где команда может завоевать главный европейский трофей в первые в своей истории.

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