Эммануэль Пети — о «ПСЖ»: Раньше выключал телевизор из-за этих парней

Бывший полузащитники сборной Франциипризнался, что изменил свое отношение кпосле работы главного тренера

«Мне действительно нравится то, как выглядит команда, хотя в течение многих лет я считал клуб отвратительным в целом из-за его высокомерия. Раньше я даже выключал телевизор. Но сейчас у меня сложилось впечатление, что были даны инструкции по изменению имиджа клуба. Я аплодирую Луису Энрике», — приводит слова Пети RMC Sport.

В этом сезоне «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике добился значительных успехов: команда вышла в финал Лиги чемпионов, дважды обыграв лондонский «Арсенал» (1:0, 2:1), и продолжает борьбу за трофеи на внутренней арене.

На данный момент «ПСЖ» занимает первое место в Лиге 1 и готовится к финалу Лиги чемпионов, где команда может завоевать главный европейский трофей в первые в своей истории.